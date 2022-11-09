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Украинские войска обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/donbass-1830207685.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.11.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:40
2022-11-09T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.50 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.47 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки два снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.30 по Новоселовке - восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.37 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20221109/donbass-1830142174.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК
13:40 09.11.2022
 
Украинские войска обстреляли территорию ДНР

В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по территории ДНР 19 снарядов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.50 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 11.47 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки два снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.30 по Новоселовке - восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.37 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 09:45Специальная военная операция на Украине
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли два человека
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаГорловкаСЦКК
 
 
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