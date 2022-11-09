https://ria.ru/20221109/donbass-1830207685.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР

Украинские войска обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.11.2022

Украинские войска обстреляли территорию ДНР

Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:40

2022-11-09T13:40

2022-11-09T13:40

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.50 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.47 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки два снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.30 по Новоселовке - восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.37 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20221109/donbass-1830142174.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк