https://ria.ru/20221109/donbass-1830207685.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.11.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:40
2022-11-09T13:40
2022-11-09T13:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 19 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.50 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.47 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки два снаряда калибром 155 миллиметров, в 11.30 по Новоселовке - восемь снарядов калибром 152 миллиметра, а в 12.37 по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20221109/donbass-1830142174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
В Донецке заявили, что ВСУ выпустили по территории ДНР 19 снарядов