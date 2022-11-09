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В Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/donbass-1830184699.html
В Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома
В Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома - РИА Новости, 09.11.2022
В Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома
Три многоквартирных жилых дома повреждены в Стаханове в Луганской Народной Республике из-за обстрела города украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:16
2022-11-09T12:16
специальная военная операция на украине
происшествия
стаханов
луганская народная республика
сша
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Три многоквартирных жилых дома повреждены в Стаханове в Луганской Народной Республике из-за обстрела города украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) повреждено три многоквартирных жилых дома", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221109/obstrel-1830145751.html
стаханов
луганская народная республика
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происшествия, стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Стаханов, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
12:16 09.11.2022
 
В Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома

В ЛНР заявили, что в Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ из HIMARS повреждены три дома

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Три многоквартирных жилых дома повреждены в Стаханове в Луганской Народной Республике из-за обстрела города украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) повреждено три многоквартирных жилых дома", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Кадры поврежденного при обстреле рейсового автобуса в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 10:06Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтахановЛуганская Народная РеспубликаСШАСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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