https://ria.ru/20221109/donbass-1830184699.html

В Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома

В Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома - РИА Новости, 09.11.2022

В Стаханове из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены три дома

Три многоквартирных жилых дома повреждены в Стаханове в Луганской Народной Республике из-за обстрела города украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T12:16

2022-11-09T12:16

2022-11-09T12:16

специальная военная операция на украине

происшествия

стаханов

луганская народная республика

сша

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Три многоквартирных жилых дома повреждены в Стаханове в Луганской Народной Республике из-за обстрела города украинскими войсками из РСЗО HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) повреждено три многоквартирных жилых дома", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221109/obstrel-1830145751.html

стаханов

луганская народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, стаханов, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin