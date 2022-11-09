Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ пенсионера в ЛНР - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/donbass-1830161581.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ пенсионера в ЛНР
Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ пенсионера в ЛНР - РИА Новости, 09.11.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ пенсионера в ЛНР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публичной казни парализованного пенсионера военными... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:09
2022-11-09T11:09
александр бастрыкин
россия
луганская народная республика
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публичной казни парализованного пенсионера военными Украины в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого убийства парализованного пенсионера украинскими националистами в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.По данным ведомства, из сообщения советника главы ЛНР в эфире одного из федеральных телеканалов стало известно о том, что боевики украинского батальона территориальной обороны "Чернигов" во время российской спецоперации публично казнили парализованного пенсионера, за то, что дети его ушли в 2014 году в ополчение ЛНР. Мужчину избили на глазах у соседей, а потом застрелили. Кроме того, после убийства боевики не позволяли похоронить мужчину и издевались над его телом."Действия украинских националистов в отношении мирного населения сопоставимы с преступлениями немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны. В рамках уголовного дела о преступлениях киевского режима следователи СК России зафиксируют и расследуют указанный факт, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221018/plennye-1824884396.html
https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html
россия
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_7:0:1259:939_1920x0_80_0_0_ea5dddc1221af2a5496d0392335842d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр бастрыкин, россия, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Александр Бастрыкин, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
11:09 09.11.2022
 
Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ пенсионера в ЛНР

Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ парализованного пенсионера

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публичной казни парализованного пенсионера военными Украины в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого убийства парализованного пенсионера украинскими националистами в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 15:04Специальная военная операция на Украине
СПЧ ООН заявил о преступлениях ВСУ против российских военнопленных
По данным ведомства, из сообщения советника главы ЛНР в эфире одного из федеральных телеканалов стало известно о том, что боевики украинского батальона территориальной обороны "Чернигов" во время российской спецоперации публично казнили парализованного пенсионера, за то, что дети его ушли в 2014 году в ополчение ЛНР. Мужчину избили на глазах у соседей, а потом застрелили. Кроме того, после убийства боевики не позволяли похоронить мужчину и издевались над его телом.
"Действия украинских националистов в отношении мирного населения сопоставимы с преступлениями немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны. В рамках уголовного дела о преступлениях киевского режима следователи СК России зафиксируют и расследуют указанный факт, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Противогаз, предоставленный Нацполицией Украины в селе Пески-Радьковские - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Садизм стал новой стадией русофобской пропаганды
 
Александр БастрыкинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала