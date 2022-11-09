https://ria.ru/20221109/donbass-1830161581.html
Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ пенсионера в ЛНР
Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ пенсионера в ЛНР - РИА Новости, 09.11.2022
Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ пенсионера в ЛНР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публичной казни парализованного пенсионера военными... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:09
2022-11-09T11:09
2022-11-09T11:09
александр бастрыкин
россия
луганская народная республика
украина
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публичной казни парализованного пенсионера военными Украины в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого убийства парализованного пенсионера украинскими националистами в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.По данным ведомства, из сообщения советника главы ЛНР в эфире одного из федеральных телеканалов стало известно о том, что боевики украинского батальона территориальной обороны "Чернигов" во время российской спецоперации публично казнили парализованного пенсионера, за то, что дети его ушли в 2014 году в ополчение ЛНР. Мужчину избили на глазах у соседей, а потом застрелили. Кроме того, после убийства боевики не позволяли похоронить мужчину и издевались над его телом."Действия украинских националистов в отношении мирного населения сопоставимы с преступлениями немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны. В рамках уголовного дела о преступлениях киевского режима следователи СК России зафиксируют и расследуют указанный факт, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221018/plennye-1824884396.html
https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, россия, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Александр Бастрыкин, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ пенсионера в ЛНР
Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ парализованного пенсионера