https://ria.ru/20221109/donbass-1830161581.html

Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ пенсионера в ЛНР

Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ пенсионера в ЛНР - РИА Новости, 09.11.2022

Бастрыкин поручил возбудить дело после казни служащими ВСУ пенсионера в ЛНР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публичной казни парализованного пенсионера военными... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:09

2022-11-09T11:09

2022-11-09T11:09

александр бастрыкин

россия

луганская народная республика

украина

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публичной казни парализованного пенсионера военными Украины в ЛНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту жестокого убийства парализованного пенсионера украинскими националистами в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.По данным ведомства, из сообщения советника главы ЛНР в эфире одного из федеральных телеканалов стало известно о том, что боевики украинского батальона территориальной обороны "Чернигов" во время российской спецоперации публично казнили парализованного пенсионера, за то, что дети его ушли в 2014 году в ополчение ЛНР. Мужчину избили на глазах у соседей, а потом застрелили. Кроме того, после убийства боевики не позволяли похоронить мужчину и издевались над его телом."Действия украинских националистов в отношении мирного населения сопоставимы с преступлениями немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны. В рамках уголовного дела о преступлениях киевского режима следователи СК России зафиксируют и расследуют указанный факт, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221018/plennye-1824884396.html

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

россия

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр бастрыкин, россия, луганская народная республика, украина, следственный комитет россии (ск рф), происшествия