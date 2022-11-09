https://ria.ru/20221109/donbass-1830142174.html

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли два человека

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли два человека - РИА Новости, 09.11.2022

В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли два человека

Два человека погибли, еще трое пострадали за минувшие сутки при обстрелах Донецкой Народной Республики украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T09:45

2022-11-09T09:45

2022-11-09T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ленинский район

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали за минувшие сутки при обстрелах Донецкой Народной Республики украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц (в том числе девочки-подростка 2007 года рождения) в Кировском и Ленинском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221108/donbass-1829968567.html

донецкая народная республика

ленинский район

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, ленинский район, донецк, сцкк