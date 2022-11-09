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В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли два человека - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/donbass-1830142174.html
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли два человека
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли два человека - РИА Новости, 09.11.2022
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли два человека
Два человека погибли, еще трое пострадали за минувшие сутки при обстрелах Донецкой Народной Республики украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T09:45
2022-11-09T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
ленинский район
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали за минувшие сутки при обстрелах Донецкой Народной Республики украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц (в том числе девочки-подростка 2007 года рождения) в Кировском и Ленинском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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донецкая народная республика
ленинский район
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в мире, донецкая народная республика, ленинский район, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Ленинский район, Донецк, СЦКК
09:45 09.11.2022
 
В ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ за сутки погибли два человека

ДНР: за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли два человека, трое пострадали

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, еще трое пострадали за минувшие сутки при обстрелах Донецкой Народной Республики украинскими войсками, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц (в том числе девочки-подростка 2007 года рождения) в Кировском и Ленинском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц в Ленинском и Куйбышевском районах Донецка", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 14:47Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛенинский районДонецкСЦКК
 
 
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