https://ria.ru/20221109/dolzhniki-1830104478.html

Юрист рассказала, когда за должников ЖКХ будут платить соседи

Юрист рассказала, когда за должников ЖКХ будут платить соседи - РИА Новости, 09.11.2022

Юрист рассказала, когда за должников ЖКХ будут платить соседи

При уклонении жильца от оплаты за обслуживание общих помещений многоквартирного дома долг раскидывается на его соседей, рассказала в беседе с агентством "Прайм" РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T03:18

2022-11-09T03:18

2022-11-09T03:18

общество

елена кудерко

жкх

россия

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. При уклонении жильца от оплаты за обслуживание общих помещений многоквартирного дома долг раскидывается на его соседей, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Елена Кудерко.Эксперт напомнила, что плата на общие нужды дома рассчитывается двумя способами. Во-первых, на общедомовые сети устанавливается счетчик и из общего показателя вычитаются данные жильцов.Во-вторых, устанавливается норматив потребления дома. Из этого показателя вычитаются показания жильцов, получившуюся сумму распределяют между собственниками пропорционально жилплощади. В этом случае можно столкнуться со злоупотреблением, отметила она. Так, норма потребления рассчитывается на зарегистрированных жильцов, при этом в квартире по факту могут находиться больше людей. Соответственно, общедомовой объем потребления ресурса увеличивается.Юрист добавила, что с 2023 года управляющая компания сможет производить перерасчет потребления раз в год, а также проводить внеплановые проверки правильности учета. Граждане, которые откажут УК в проверке, будут платить согласно нормативу по количеству жильцов.

https://radiosputnik.ria.ru/20221102/volochkova-1828593484.html

россия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, елена кудерко, жкх, россия