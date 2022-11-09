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Юрист рассказала, когда за должников ЖКХ будут платить соседи - РИА Новости, 09.11.2022
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Юрист рассказала, когда за должников ЖКХ будут платить соседи
Юрист рассказала, когда за должников ЖКХ будут платить соседи - РИА Новости, 09.11.2022
Юрист рассказала, когда за должников ЖКХ будут платить соседи
При уклонении жильца от оплаты за обслуживание общих помещений многоквартирного дома долг раскидывается на его соседей, рассказала в беседе с агентством "Прайм" РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T03:18
2022-11-09T03:18
общество
елена кудерко
жкх
россия
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. При уклонении жильца от оплаты за обслуживание общих помещений многоквартирного дома долг раскидывается на его соседей, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Елена Кудерко.Эксперт напомнила, что плата на общие нужды дома рассчитывается двумя способами. Во-первых, на общедомовые сети устанавливается счетчик и из общего показателя вычитаются данные жильцов.Во-вторых, устанавливается норматив потребления дома. Из этого показателя вычитаются показания жильцов, получившуюся сумму распределяют между собственниками пропорционально жилплощади. В этом случае можно столкнуться со злоупотреблением, отметила она. Так, норма потребления рассчитывается на зарегистрированных жильцов, при этом в квартире по факту могут находиться больше людей. Соответственно, общедомовой объем потребления ресурса увеличивается.Юрист добавила, что с 2023 года управляющая компания сможет производить перерасчет потребления раз в год, а также проводить внеплановые проверки правильности учета. Граждане, которые откажут УК в проверке, будут платить согласно нормативу по количеству жильцов.
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общество, елена кудерко, жкх, россия
Общество, Елена Кудерко, ЖКХ, Россия
03:18 09.11.2022
 
Юрист рассказала, когда за должников ЖКХ будут платить соседи

Юрист Кудерко: долг жильца за обслуживание помещений дома раскидывают на его соседей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. При уклонении жильца от оплаты за обслуживание общих помещений многоквартирного дома долг раскидывается на его соседей, рассказала в беседе с агентством "Прайм" юрист Елена Кудерко.
Эксперт напомнила, что плата на общие нужды дома рассчитывается двумя способами. Во-первых, на общедомовые сети устанавливается счетчик и из общего показателя вычитаются данные жильцов.
Во-вторых, устанавливается норматив потребления дома. Из этого показателя вычитаются показания жильцов, получившуюся сумму распределяют между собственниками пропорционально жилплощади. В этом случае можно столкнуться со злоупотреблением, отметила она. Так, норма потребления рассчитывается на зарегистрированных жильцов, при этом в квартире по факту могут находиться больше людей. Соответственно, общедомовой объем потребления ресурса увеличивается.
Юрист добавила, что с 2023 года управляющая компания сможет производить перерасчет потребления раз в год, а также проводить внеплановые проверки правильности учета. Граждане, которые откажут УК в проверке, будут платить согласно нормативу по количеству жильцов.
Балерина Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 10:59
Анастасия Волочкова задолжала 300 тысяч рублей за услуги ЖКХ
 
ОбществоЕлена КудеркоЖКХРоссия
 
 
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