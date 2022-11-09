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В Госдуме призвали ограничить передвижения дипломатов США в России - РИА Новости, 09.11.2022
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В Госдуме призвали ограничить передвижения дипломатов США в России
В Госдуме призвали ограничить передвижения дипломатов США в России - РИА Новости, 09.11.2022
В Госдуме призвали ограничить передвижения дипломатов США в России
Следует установить более жесткие ограничения на передвижения дипломатов США в России в ответ на подобные действия американской стороны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:18
2022-11-09T11:18
олег морозов
анатолий антонов
вашингтон (штат)
россия
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следует установить более жесткие ограничения на передвижения дипломатов США в России в ответ на подобные действия американской стороны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее посол РФ в Штатах Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявил, что государственный департамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона. По его словам, российские дипломаты вынуждены работать в условиях многочисленных ограничений, которые "постоянно придумывает принимающая сторона"."В дипломатии действует принцип: удар на удар! Но в отношении США сегодня не нужна симметрия. Ограничения на перемещения американских дипломатов должны быть еще жестче", - сказал Морозов.
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олег морозов, анатолий антонов, вашингтон (штат), россия, политика
Олег Морозов, Анатолий Антонов, Вашингтон (штат), Россия, Политика
11:18 09.11.2022
 
В Госдуме призвали ограничить передвижения дипломатов США в России

В Госдуме призвали установить более жесткие ограничения на передвижения дипломатов США

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Следует установить более жесткие ограничения на передвижения дипломатов США в России в ответ на подобные действия американской стороны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.
Ранее посол РФ в Штатах Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявил, что государственный департамент США может без объяснения причин запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона. По его словам, российские дипломаты вынуждены работать в условиях многочисленных ограничений, которые "постоянно придумывает принимающая сторона".
"В дипломатии действует принцип: удар на удар! Но в отношении США сегодня не нужна симметрия. Ограничения на перемещения американских дипломатов должны быть еще жестче", - сказал Морозов.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
Вчера, 08:05
Антонов: Госдеп может запрещать российским дипломатам выезд из Вашингтона
 
Олег МорозовАнатолий АнтоновВашингтон (штат)РоссияПолитика
 
 
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