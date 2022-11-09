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На Дальнем Востоке наладят производство багги и БПЛА для армии
На Дальнем Востоке наладят производство багги и БПЛА для армии - РИА Новости, 09.11.2022
На Дальнем Востоке наладят производство багги и БПЛА для армии
Производство багги, квадроциклов и беспилотников для армии России собираются наладить на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T16:52
2022-11-09T16:52
2022-11-09T16:52
технологии
олег кожемяко
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя - РИА Новости. Производство багги, квадроциклов и беспилотников для армии России собираются наладить на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.Ранее Трутнев поручил освоить в регионе выпуск новой продукции для нужд армии."Готовятся к запуску производства квадроциклов, квадрокоптеров и дронов. Планируется открыть производство лёгких автомобилей типа багги. Это автомобили высокой проходимости для езды по бездорожью", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что дальневосточные фармакологические предприятия задумано привлечь к укомплектованию аптечек военнослужащих. "Перспективным" полпредство считает проект совместного производства бронежилетов предприятием из Хабаровского края и фирмой из Приморья.В начале ноября губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что беспилотные летательные аппараты начнут производить на предприятиях Приморья для использования в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20221108/bespilotniki-1830023278.html
https://ria.ru/20221105/otvetstvennost-1829363605.html
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технологии, олег кожемяко, дальний восток, россия, хабаровский край
Технологии, Олег Кожемяко, Дальний Восток, Россия, Хабаровский край
На Дальнем Востоке наладят производство багги и БПЛА для армии
Полпредство ДФО: регион наладит производство багги, БПЛА и квадроциклов для армии