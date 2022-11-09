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Володин оценил итоги промежуточных выборов в США для демократов - РИА Новости, 09.11.2022
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Володин оценил итоги промежуточных выборов в США для демократов
Володин оценил итоги промежуточных выборов в США для демократов - РИА Новости, 09.11.2022
Володин оценил итоги промежуточных выборов в США для демократов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что причинами потери большинства демократами в Палате представителей США являются экономические проблемы, внутренний... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T12:11
2022-11-09T12:40
сша
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
в мире
вячеслав володин
госдума рф
вашингтон (штат)
кевин маккарти
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что причинами потери большинства демократами в Палате представителей США являются экономические проблемы, внутренний раскол и кризис власти.В своем Telegram-канале Володин, комментируя итоги выборов в США, отметил, что демократы потеряли большинство по трем причинам: экономические проблемы, внутренний раскол и кризис власти."Многие годы Белый дом сталкивал американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному принципу, по политическим предпочтениям. Пропаганда ЛГБТ, навязывание однополых браков, разрушение традиционных ценностей создали глубокий раскол внутри общества США", - написал он.Говоря об экономической ситуации в Штатах, он заявил, что госдолг США достиг "запредельных 31,2 трлн долларов", санкционная политика Вашингтона "спровоцировала энергетический кризис в мире", что ударило по простым американцам.Кризис власти, считает парламентарий, усугубила двухпартийная система, а недоверие избирателей добавили "досрочное и голосование по почте, отсутствие контроля и прозрачности выборов".Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов. По прогнозу телеканала NBC, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате представителей, у демократов - 216 мест
https://ria.ru/20221108/vybory-1829767054.html
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сша, итоги промежуточных выборов в сша - 2022, в мире, вячеслав володин, госдума рф, вашингтон (штат), кевин маккарти, nbc
США, Итоги промежуточных выборов в США - 2022, В мире, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Вашингтон (штат), Кевин Маккарти, NBC
12:11 09.11.2022 (обновлено: 12:40 09.11.2022)
 
Володин оценил итоги промежуточных выборов в США для демократов

Володин: демократы потеряли большинство на промежуточных выборах из-за кризиса власти

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИзбиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Избиратель во время голосования на выборах в Конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что причинами потери большинства демократами в Палате представителей США являются экономические проблемы, внутренний раскол и кризис власти.
В своем Telegram-канале Володин, комментируя итоги выборов в США, отметил, что демократы потеряли большинство по трем причинам: экономические проблемы, внутренний раскол и кризис власти.
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"Многие годы Белый дом сталкивал американцев между собой, противопоставляя друг другу людей по расовому, религиозному принципу, по политическим предпочтениям. Пропаганда ЛГБТ, навязывание однополых браков, разрушение традиционных ценностей создали глубокий раскол внутри общества США", - написал он.
Говоря об экономической ситуации в Штатах, он заявил, что госдолг США достиг "запредельных 31,2 трлн долларов", санкционная политика Вашингтона "спровоцировала энергетический кризис в мире", что ударило по простым американцам.
Кризис власти, считает парламентарий, усугубила двухпартийная система, а недоверие избирателей добавили "досрочное и голосование по почте, отсутствие контроля и прозрачности выборов".
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по итогам выборов. По прогнозу телеканала NBC, у представителей республиканской партии будет 219 мест в палате представителей, у демократов - 216 мест
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СШАИтоги промежуточных выборов в США - 2022В миреВячеслав ВолодинГосдума РФВашингтон (штат)Кевин МаккартиNBC
 
 
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