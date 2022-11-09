Байден продлил указ о чрезвычайном положении из-за угрозы инвестиций в КНР
Белый дом: Байден продлил режим ЧП из-за угрозы инвестиций в китайские ценные бумаги
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден в Белом доме
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден в Белом доме. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник продлил режим чрезвычайного положения в США из-за угрозы американских инвестиций в ценные бумаги китайских предприятий, говорится в опубликованном Белым домом письме.
"Я отправил в федеральный регистр для публикации уведомление о продолжении действия после 12 ноября 2022 года национального чрезвычайного положения в связи с угрозой инвестиций в ценные бумаги, которые финансируют отдельные компании КНР", - написал Байден.
Уточняется, что первоначально исполнительный указ вступил в силу в ноябре 2020 года и подлежал ежегодному продлению.
"КНР в значительной степени использует капитал Соединенных Штатов, чтобы снабжать и обеспечивать развитие и модернизацию своих военных, разведывательных и других государственных мощностей в области безопасности, что по-прежнему позволяет Китаю прямо угрожать США внутри страны и американским силам за рубежом", - указал президент.
Согласно позиции американских властей, китайские власти принуждают частные компании гражданского назначения в КНР поддерживать военные и разведывательные действия Пекина. Таким образом, инвестиции в китайские компании со стороны американских инвесторов обеспечивают приток средств для поддержки оборонной активности Китая, а президентский указ ограничивает возможность подобных вложений в китайские предприятия из отдельных отраслей.
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