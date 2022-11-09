https://ria.ru/20221109/chp-1830107159.html

Байден продлил указ о чрезвычайном положении из-за угрозы инвестиций в КНР

Байден продлил указ о чрезвычайном положении из-за угрозы инвестиций в КНР - РИА Новости, 09.11.2022

Байден продлил указ о чрезвычайном положении из-за угрозы инвестиций в КНР

Президент США Джо Байден во вторник продлил режим чрезвычайного положения в США из-за угрозы американских инвестиций в ценные бумаги китайских предприятий,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T01:53

2022-11-09T01:53

2022-11-09T01:53

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник продлил режим чрезвычайного положения в США из-за угрозы американских инвестиций в ценные бумаги китайских предприятий, говорится в опубликованном Белым домом письме.Уточняется, что первоначально исполнительный указ вступил в силу в ноябре 2020 года и подлежал ежегодному продлению."КНР в значительной степени использует капитал Соединенных Штатов, чтобы снабжать и обеспечивать развитие и модернизацию своих военных, разведывательных и других государственных мощностей в области безопасности, что по-прежнему позволяет Китаю прямо угрожать США внутри страны и американским силам за рубежом", - указал президент.Согласно позиции американских властей, китайские власти принуждают частные компании гражданского назначения в КНР поддерживать военные и разведывательные действия Пекина. Таким образом, инвестиции в китайские компании со стороны американских инвесторов обеспечивают приток средств для поддержки оборонной активности Китая, а президентский указ ограничивает возможность подобных вложений в китайские предприятия из отдельных отраслей.

https://ria.ru/20210419/bayden-1728941149.html

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в мире, джо байден, сша, китай, пекин