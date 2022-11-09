Захарова прокомментировала решение Болгарии о военной помощи Украине
Захарова назвала решение Болгарии о военной помощи Украине недружественным выпадом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Принятое в Болгарии решение об оказании военной помощи Украине - недружественный выпад в адрес России, который приведет к дальнейшей деградации отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее парламент Болгарии, как сообщили местные СМИ, одобрил поставки оружия на Украину.
"Мы рассматриваем решение Народного собрания Болгарии об оказании Украине военной и военно-технической поддержки как очередной недружественный выпад в адрес нашей страны, который приведет к дальнейшей деградации и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений", - сказала она в ходе брифинга.
Официальный представитель МИД РФ также возложила на Болгарию ответственность за "затягивание, эскалацию конфликта на Украине", а также за "подрыв безопасности в Европе".
"Мы убеждены, что болгарские законодатели осведомлены о фактах нелегального оборота оружия, в том числе поступающего из-за границы на подконтрольные Украине территории, и не могут не осознавать угрозу его попадания в руки террористических группировок и бандформирований в многочисленных горячих точках по всему миру", - сказала Захарова.
После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.