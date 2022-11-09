https://ria.ru/20221109/bolgariya-1830280821.html

Захарова прокомментировала решение Болгарии о военной помощи Украине

Захарова прокомментировала решение Болгарии о военной помощи Украине - РИА Новости, 09.11.2022

Захарова прокомментировала решение Болгарии о военной помощи Украине

Принятое в Болгарии решение об оказании военной помощи Украине - недружественный выпад в адрес России, который приведет к дальнейшей деградации отношений,... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T16:36

2022-11-09T16:36

2022-11-09T16:36

в мире

мария захарова

украина

болгария

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Принятое в Болгарии решение об оказании военной помощи Украине - недружественный выпад в адрес России, который приведет к дальнейшей деградации отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее парламент Болгарии, как сообщили местные СМИ, одобрил поставки оружия на Украину.Официальный представитель МИД РФ также возложила на Болгарию ответственность за "затягивание, эскалацию конфликта на Украине", а также за "подрыв безопасности в Европе"."Мы убеждены, что болгарские законодатели осведомлены о фактах нелегального оборота оружия, в том числе поступающего из-за границы на подконтрольные Украине территории, и не могут не осознавать угрозу его попадания в руки террористических группировок и бандформирований в многочисленных горячих точках по всему миру", - сказала Захарова.После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221013/posol-1823872375.html

украина

болгария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мария захарова, украина, болгария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия