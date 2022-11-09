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Кандидат от республиканцев в штате Нью-Гэмпшир признал поражение на выборах

Кандидат от республиканцев в штате Нью-Гэмпшир признал поражение на выборах - РИА Новости, 09.11.2022

Кандидат от республиканцев в штате Нью-Гэмпшир признал поражение на выборах

Кандидат от республиканцев от одного из ключевых штатов Нью-Гэмпшир Дон Болдак признал свое поражение на выборах в Сенат США, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T10:18

2022-11-09T10:18

2022-11-09T10:35

итоги промежуточных выборов в сша - 2022

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нью-гэмпшир

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кандидат от республиканцев от одного из ключевых штатов Нью-Гэмпшир Дон Болдак признал свое поражение на выборах в Сенат США, сообщает телеканал CNN.Как сообщает телеканал, Болдак сделал заявление, в котором признал победу своего оппонента сенатора-демократа Мэгги Хассан."Мэгги Хассан победила", - заявил Болдак в ходе обращения к сторонникам.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с президентом США Джо Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

итоги промежуточных выборов в сша - 2022, в мире, нью-гэмпшир, сша