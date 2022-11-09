Рейтинг@Mail.ru
Кандидат от республиканцев в штате Нью-Гэмпшир признал поражение на выборах - РИА Новости, 09.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221109/boldak-1830148591.html
Кандидат от республиканцев в штате Нью-Гэмпшир признал поражение на выборах
Кандидат от республиканцев в штате Нью-Гэмпшир признал поражение на выборах - РИА Новости, 09.11.2022
Кандидат от республиканцев в штате Нью-Гэмпшир признал поражение на выборах
Кандидат от республиканцев от одного из ключевых штатов Нью-Гэмпшир Дон Болдак признал свое поражение на выборах в Сенат США, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T10:18
2022-11-09T10:35
итоги промежуточных выборов в сша - 2022
в мире
нью-гэмпшир
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830152312_0:306:3000:1994_1920x0_80_0_0_3fd2ff1692db97c7fcbcb992bc3d7c59.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кандидат от республиканцев от одного из ключевых штатов Нью-Гэмпшир Дон Болдак признал свое поражение на выборах в Сенат США, сообщает телеканал CNN.Как сообщает телеканал, Болдак сделал заявление, в котором признал победу своего оппонента сенатора-демократа Мэгги Хассан."Мэгги Хассан победила", - заявил Болдак в ходе обращения к сторонникам.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с президентом США Джо Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.
https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html
нью-гэмпшир
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830152312_180:0:2847:2000_1920x0_80_0_0_53d16da1549ef36560c0bdf7cd6505a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги промежуточных выборов в сша - 2022, в мире, нью-гэмпшир, сша
Итоги промежуточных выборов в США - 2022, В мире, Нью-Гэмпшир, США
10:18 09.11.2022 (обновлено: 10:35 09.11.2022)
 
Кандидат от республиканцев в штате Нью-Гэмпшир признал поражение на выборах

Кандидат от республиканцев в штате Нью-Гэмпшир Болдак признал поражение на выборах в сенат

© AP Photo / Reba SaldanhaКандидат от республиканцев от штата Нью-Гэмпшир Дон Болдак
Кандидат от республиканцев от штата Нью-Гэмпшир Дон Болдак - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Reba Saldanha
Кандидат от республиканцев от штата Нью-Гэмпшир Дон Болдак . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Кандидат от республиканцев от одного из ключевых штатов Нью-Гэмпшир Дон Болдак признал свое поражение на выборах в Сенат США, сообщает телеканал CNN.
Как сообщает телеканал, Болдак сделал заявление, в котором признал победу своего оппонента сенатора-демократа Мэгги Хассан.
"Мэгги Хассан победила", - заявил Болдак в ходе обращения к сторонникам.
Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Демократы рискуют потерять на них большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности администрации демократов во главе с президентом США Джо Байденом, а также снизить шансы главы государства на переизбрание в 2024 году.
Избиратели во время голосования на выборах в конгресс США в одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
8 ноября, 21:10
На выборах в США проигрывает Америка
 
Итоги промежуточных выборов в США - 2022В миреНью-ГэмпширСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала