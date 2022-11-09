https://ria.ru/20221109/biznes-1830162612.html

Почти каждый четвертый россиянин хотел бы открыть свое дело, показал опрос

Почти каждый четвертый россиянин хотел бы открыть свое дело, показал опрос - РИА Новости, 09.11.2022

Почти каждый четвертый россиянин хотел бы открыть свое дело, показал опрос

Почти каждый четвертый россиянин хотел бы открыть свое дело и заниматься предпринимательством, из них треть собирается сделать это в ближайшее время, следует из РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:14

2022-11-09T11:14

2022-11-09T11:18

россия

вциом

экономика

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Почти каждый четвертый россиянин хотел бы открыть свое дело и заниматься предпринимательством, из них треть собирается сделать это в ближайшее время, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно полученным данным, почти четверть (23%) россиян хотели бы открыть свое дело и стать предпринимателем, 65% признались, что не хотели бы, у 10% уже есть свое дело, 2% затруднились с ответом.Наиболее часто желающие открыть свое дело встречаются в возрастной категории от 18 до 24 лет – 48%, в категории от 25 до 34 лет таковых 43%, среди 35-44-летних – 27%, 45-59-летних – 19%, 60 лет и старше – 6%.При этом половина (50%) тех, кто хотел бы стать предпринимателем, пока не принимает никаких мер и не собирается открывать своё дело в ближайшее время, 34% сообщили, что пока не предпринимают, но собираются заняться запуском своего дела в ближайшее время, 15% ответили, что пытаются зарегистрировать своё предприятие, получить кредиты, ищут помещение, сырье и так далее.Каждый пятый (20%) среди тех, кто хотел бы заняться предпринимательством, хочет открыть магазин, 13% хотят заниматься автомобильным бизнесом, 11% производством. Также респонденты среди сфер деятельности называли сельское хозяйство, салон красоты и косметологические услуги, строительство (по 9%). Кроме того, среди предпочтительных дел россияне назвали швейное производство, общепит (по 6%), образовательные услуги, гостиничный бизнес (по 5%), компьютерные разработки, перевозки (по 3%), животноводство (2%), другой вариант назвали 9% россиян, 4% затруднились с ответом.Чаще всего респонденты, которые не хотят или не могут открыть своё дело, объясняют это возрастом и состоянием здоровья (39%), 28% считают, что у них недостаточно денег, 22% просто не интересуются предпринимательством, 20% ответили, что для этого у них нет достаточных знаний, 19% не хотят заниматься своим делом из-за того, что это слишком сложно, 12% опасаются, что государство закроет частные предприятия, 7% боятся, что им придется нарушать закон и давать взятки. Также респонденты сообщили, что опасаются рэкета и не хотят привлекать внимания (4%), столько же опрошенных сообщили, что в принципе против существования частных предприятий, 1% боится осуждения близких и окружающих.Почти половина всех респондентов (45%) отметили, что в нынешних условиях, чтобы преуспеть в предпринимательстве, важнее всего личные качества – такие, как настойчивость и предприимчивость, 19% считают, что важно иметь связи и знакомства, 17% сообщили, что нужны деньги, 5% - готовность идти на риск, возможно не останавливаясь перед нарушением закона. Другой вариант назвали 6%, затруднились с ответом 8%.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 29 октября 2022 года. В нем приняли участие 1600 человек от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221107/po-1829594472.html

https://ria.ru/20221104/dengi-1829257122.html

https://ria.ru/20221109/ekonomika-1830131269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вциом, экономика