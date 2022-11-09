https://ria.ru/20221109/bion-1830109153.html

Россия запустит на высокоширотную орбиту спутник с мышами и мухами

Россия запустит на высокоширотную орбиту спутник с мышами и мухами - РИА Новости, 09.11.2022

Россия запустит на высокоширотную орбиту спутник с мышами и мухами

Россия запустит на орбиту в рамках действующей Федеральной космической программы не два, как хотели ученые, а один спутник с живыми организмами "Бион-М", он... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T03:09

2022-11-09T03:09

2022-11-09T05:20

олег орлов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151059/01/1510590144_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20711c3fbd0328abd0e41d553df9a955.jpg

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Россия запустит на орбиту в рамках действующей Федеральной космической программы не два, как хотели ученые, а один спутник с живыми организмами "Бион-М", он полетит на высокоширотную орбиту, на которой в дальнейшем будет находиться российская орбитальная станция (РОС), сообщил РИА Новости руководитель научно-технического проекта – заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН доктор биологических наук Владимир Сычев."Научная программа не меняется, но будут изменения в программе послеполетных исследований животных, так как на новой орбите новая совокупность факторов космического полета, воздействующих на биологические объекты. Мы планировали полет биоспутника на высоте 800 километров, чтобы существенно увеличить воздействие радиационного фактора на биологические объекты, но сейчас стоит важная задача провести индикацию орбиты, которая предполагается для российской орбитальной станции. Решение такое принято", - сказал Сычев.Он уточнил, что, как и планировалось раньше, на "Бионе-М" №2 на орбиту отправятся 75 мышей и мухи-дрозофилы. Продолжительность нахождения аппарата в космосе остается такой же, на какую организаторы эксперимента рассчитывали, когда готовили его к орбите высотой 800 километров – 30 дней.В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты различные животные, в том числе 12 обезьян. Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами. Запуск второго "Биона-М" с мышами изначально планировался на 2022-2023 годы, но затем был перенесен на 2024 год.В 2021 году самарский ракетно-космический центр "Прогресс" предложил отправить "Бион-М" №2 на орбиту высотой 20 тысяч километров и переименовать аппарат в "Ковчег". Позднее от этой идеи отказались из-за необходимости глубокой доработки систем самого корабля.Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил ранее, что "Прогрессу" было поручено проработать отправку "Биона-М" №2 на высокоширотную орбиту с наклонением 97 градусов, на которой, как предполагается, будет летать российская орбитальная станция. Сейчас идет эскизное проектирование РОС, начало ее развертывания на орбите планируется в 2027 году, а в 2028 году может состояться первая пилотируемая миссия.Директор ИМБП Олег Орлов сообщил ранее в интервью РИА Новости, что ученые предложили отправить "Бион-М" №2 по изначально планировавшейся программе в 2024 году, а для изучения рисков высокоширотной орбиты построить еще один аппарат "Бион-М" №3. По словам Орлова, если начать работу по спутнику в 2023 году, его можно было бы запустить в 2027-2028 годах.

https://ria.ru/20210722/kosmos-1742261090.html

https://ria.ru/20200525/1571931335.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег орлов, россия