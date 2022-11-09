https://ria.ru/20221109/bezopasnost-1830202143.html

В Тегеране прошли российско-иранские консультации по вопросам безопасности

В Тегеране прошли российско-иранские консультации по вопросам безопасности - РИА Новости, 09.11.2022

В Тегеране прошли российско-иранские консультации по вопросам безопасности

Российско-иранские консультации по вопросам безопасности прошли в Тегеране с участием секретарем Совета безопасности России Николая Патрушева, говорится в... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T13:25

2022-11-09T13:25

2022-11-09T13:33

николай патрушев

россия

иран

али шамхани

тегеран (город)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российско-иранские консультации по вопросам безопасности прошли в Тегеране с участием секретарем Совета безопасности России Николая Патрушева, говорится в сообщении Совбеза РФ."В Тегеране состоялись российско-иранские консультации по вопросам безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани с участием представителей министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе консультаций подробно рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе по обеспечению общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом."Кроме того, рассмотрена тематика информационной безопасности, а также меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб", - добавляется в сообщении.Также екретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обсудили в Тегеране ситуацию на Украине и Ближнем Востоке."Состоялся также обмен мнениями по целому ряду международных проблем, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221108/iran-1829924791.html

https://ria.ru/20221109/sanktsii-1830107702.html

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николай патрушев, россия, иран, али шамхани, тегеран (город)