https://ria.ru/20221109/bezopasnost-1830202143.html
В Тегеране прошли российско-иранские консультации по вопросам безопасности
В Тегеране прошли российско-иранские консультации по вопросам безопасности - РИА Новости, 09.11.2022
В Тегеране прошли российско-иранские консультации по вопросам безопасности
Российско-иранские консультации по вопросам безопасности прошли в Тегеране с участием секретарем Совета безопасности России Николая Патрушева, говорится в... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T13:25
2022-11-09T13:25
2022-11-09T13:33
николай патрушев
россия
иран
али шамхани
тегеран (город)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российско-иранские консультации по вопросам безопасности прошли в Тегеране с участием секретарем Совета безопасности России Николая Патрушева, говорится в сообщении Совбеза РФ."В Тегеране состоялись российско-иранские консультации по вопросам безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани с участием представителей министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе консультаций подробно рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе по обеспечению общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом."Кроме того, рассмотрена тематика информационной безопасности, а также меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб", - добавляется в сообщении.Также екретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обсудили в Тегеране ситуацию на Украине и Ближнем Востоке."Состоялся также обмен мнениями по целому ряду международных проблем, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221108/iran-1829924791.html
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николай патрушев, россия, иран, али шамхани, тегеран (город)
Николай Патрушев, Россия, Иран, Али Шамхани, Тегеран (город)
13:25 09.11.2022 (обновлено: 13:33 09.11.2022)
В Тегеране прошли российско-иранские консультации по вопросам безопасности
Патрушев принял участие в российско-иранских консультациях по вопросам безопасности
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российско-иранские консультации по вопросам безопасности прошли в Тегеране с участием секретарем Совета безопасности России Николая Патрушева, говорится в сообщении Совбеза РФ.
"В Тегеране состоялись российско-иранские консультации по вопросам безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
с участием представителей министерств и ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе консультаций подробно рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе по обеспечению общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом.
"Кроме того, рассмотрена тематика информационной безопасности, а также меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб", - добавляется в сообщении.
Также екретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани обсудили в Тегеране ситуацию на Украине
и Ближнем Востоке
.
"Состоялся также обмен мнениями по целому ряду международных проблем, включая ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.