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ЦПВС в Сирии сообщил, что боевики удерживают более двух тысяч беженцев - РИА Новости, 09.11.2022
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ЦПВС в Сирии сообщил, что боевики удерживают более двух тысяч беженцев
ЦПВС в Сирии сообщил, что боевики удерживают более двух тысяч беженцев - РИА Новости, 09.11.2022
ЦПВС в Сирии сообщил, что боевики удерживают более двух тысяч беженцев
Подконтрольные США боевики удерживают в качестве живого щита более 2 тыс беженцев в лагере "Эр-Рукбан" в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T22:11
2022-11-09T22:11
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подконтрольные США боевики удерживают в качестве живого щита более 2 тыс беженцев в лагере "Эр-Рукбан" в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Он также отметил, что беженцы испытывают острую нужду в продовольствии, воде и медицинской помощи, но не могут покинуть лагерь без "откупных выплат" боевикам в размерах, значительно превышающих имеющиеся у них накопления.Егоров добавил, что уполномоченный представитель командования коалиции бригадный генерал армии США Эрик Стронг ответил отказом на предложение российской стороны допустить экспертную группу Центра по примирению враждующих сторон в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" для оценки гуманитарной обстановки.
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в мире, сша, сирия, оон, россия
В мире, США, Сирия, ООН, Россия
22:11 09.11.2022
 
ЦПВС в Сирии сообщил, что боевики удерживают более двух тысяч беженцев

ЦПВС в Сирии: боевики удерживают более двух тысяч беженцев в качестве живого щита

© РИА Новости / Михаил АлаеддинСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подконтрольные США боевики удерживают в качестве живого щита более 2 тыс беженцев в лагере "Эр-Рукбан" в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"Более двух тысяч беженцев удерживаются в лагере в качестве "живого щита" боевиками незаконного вооруженного формирования "Магавир эс-Саура", подконтрольного США... Возглавляемая США так называемая "международная антитеррористическая коалиция" в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН 2015 г. № 2254 продолжает препятствовать участию российских специалистов и представителей международных организаций в подготовке и проведении гуманитарных акций на подконтрольной ей территории", - сказал Егоров на брифинге.
Он также отметил, что беженцы испытывают острую нужду в продовольствии, воде и медицинской помощи, но не могут покинуть лагерь без "откупных выплат" боевикам в размерах, значительно превышающих имеющиеся у них накопления.
Егоров добавил, что уполномоченный представитель командования коалиции бригадный генерал армии США Эрик Стронг ответил отказом на предложение российской стороны допустить экспертную группу Центра по примирению враждующих сторон в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" для оценки гуманитарной обстановки.
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