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ЦПВС в Сирии сообщил, что боевики удерживают более двух тысяч беженцев

ЦПВС в Сирии сообщил, что боевики удерживают более двух тысяч беженцев - РИА Новости, 09.11.2022

ЦПВС в Сирии сообщил, что боевики удерживают более двух тысяч беженцев

Подконтрольные США боевики удерживают в качестве живого щита более 2 тыс беженцев в лагере "Эр-Рукбан" в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T22:11

2022-11-09T22:11

2022-11-09T22:11

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подконтрольные США боевики удерживают в качестве живого щита более 2 тыс беженцев в лагере "Эр-Рукбан" в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.Он также отметил, что беженцы испытывают острую нужду в продовольствии, воде и медицинской помощи, но не могут покинуть лагерь без "откупных выплат" боевикам в размерах, значительно превышающих имеющиеся у них накопления.Егоров добавил, что уполномоченный представитель командования коалиции бригадный генерал армии США Эрик Стронг ответил отказом на предложение российской стороны допустить экспертную группу Центра по примирению враждующих сторон в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" для оценки гуманитарной обстановки.

https://ria.ru/20221107/siriya-1829657025.html

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