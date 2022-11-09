https://ria.ru/20221109/bezhenets-1830159804.html

Польские силовики вытолкали за ограждение беженца, заявили в Белоруссии

Польские силовики вытолкали за ограждение беженца, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 09.11.2022

Польские силовики вытолкали за ограждение беженца, заявили в Белоруссии

Польские силовики на границе с Белоруссией избили беженца и заставили его идти босиком через заграждение, сообщила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета. РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T11:02

2022-11-09T11:02

2022-11-09T11:18

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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Польские силовики на границе с Белоруссией избили беженца и заставили его идти босиком через заграждение, сообщила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета."Вчера, 8 ноября, на белорусско-польской границе обнаружен иностранец, со слов - гражданин Сирии. Мужчина нуждался в медицинской помощи, теплой одежде и обуви. Беженец рассказал, что находился в Польше трое суток, до того как его задержали правоохранители и доставили к заграждению на границе с Беларусью. Он также пояснил, что польские силовики заставляли его пройти через калитку, избивая и распыляя в лицо газ. Помимо издевательств, ему приказали снять обувь, несмотря на погодные условия", - говорится в сообщении.В погранкомитете напомнили, что на этом же участке 2 октября у польских заграждений недалеко от калитки было обнаружено тело беженца неславянской внешности.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211124/migranty-1760495124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, польша