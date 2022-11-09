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Польские силовики вытолкали за ограждение беженца, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 09.11.2022
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Польские силовики вытолкали за ограждение беженца, заявили в Белоруссии
Польские силовики вытолкали за ограждение беженца, заявили в Белоруссии - РИА Новости, 09.11.2022
Польские силовики вытолкали за ограждение беженца, заявили в Белоруссии
Польские силовики на границе с Белоруссией избили беженца и заставили его идти босиком через заграждение, сообщила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета. РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T11:02
2022-11-09T11:18
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белоруссия
польша
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МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Польские силовики на границе с Белоруссией избили беженца и заставили его идти босиком через заграждение, сообщила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета."Вчера, 8 ноября, на белорусско-польской границе обнаружен иностранец, со слов - гражданин Сирии. Мужчина нуждался в медицинской помощи, теплой одежде и обуви. Беженец рассказал, что находился в Польше трое суток, до того как его задержали правоохранители и доставили к заграждению на границе с Беларусью. Он также пояснил, что польские силовики заставляли его пройти через калитку, избивая и распыляя в лицо газ. Помимо издевательств, ему приказали снять обувь, несмотря на погодные условия", - говорится в сообщении.В погранкомитете напомнили, что на этом же участке 2 октября у польских заграждений недалеко от калитки было обнаружено тело беженца неславянской внешности.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211124/migranty-1760495124.html
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в мире, белоруссия, польша
В мире, Белоруссия, Польша
11:02 09.11.2022 (обновлено: 11:18 09.11.2022)
 
Польские силовики вытолкали за ограждение беженца, заявили в Белоруссии

Погранкомитет Белоруссии: польские силовики избили беженца и вытолкали его за ограждение

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 ноя – РИА Новости. Польские силовики на границе с Белоруссией избили беженца и заставили его идти босиком через заграждение, сообщила пресс-служба белорусского Госпогранкомитета.
"Вчера, 8 ноября, на белорусско-польской границе обнаружен иностранец, со слов - гражданин Сирии. Мужчина нуждался в медицинской помощи, теплой одежде и обуви. Беженец рассказал, что находился в Польше трое суток, до того как его задержали правоохранители и доставили к заграждению на границе с Беларусью. Он также пояснил, что польские силовики заставляли его пройти через калитку, избивая и распыляя в лицо газ. Помимо издевательств, ему приказали снять обувь, несмотря на погодные условия", - говорится в сообщении.
В погранкомитете напомнили, что на этом же участке 2 октября у польских заграждений недалеко от калитки было обнаружено тело беженца неславянской внешности.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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