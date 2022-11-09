https://ria.ru/20221109/bayden-1830106974.html

Экзит-полл: более половины избирателей в США не одобряют работу Байдена

Экзит-полл: более половины избирателей в США не одобряют работу Байдена - РИА Новости, 09.11.2022

Экзит-полл: более половины избирателей в США не одобряют работу Байдена

Порядка 54% избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, а 46% считают, что его политика "причиняет вред" стране, свидетельствуют данные... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T01:48

2022-11-09T01:48

2022-11-09T07:09

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Порядка 54% избирателей не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США, а 46% считают, что его политика "причиняет вред" стране, свидетельствуют данные exit poll, опубликованные телеканалом CNN.Телеканал побеседовал на избирательных участках с американскими гражданами, проголосовавшими во вторник на промежуточных выборах, и выяснил их мнение относительно качества работы администрации Джо Байдена. CNN стал одним из первых ресурсов, обнародовавших данные своего exit poll.Так, согласно исследованию, 39% респондентов заявили, что испытывают неудовлетворенность положением дел в США, 34% - злость. Лишь 20% выразили удовлетворенность, отвечая на данный вопрос, и еще меньше - всего 5% - энтузиазм.Работу главы государства по итогам двух лет президентства Джо Байдена одобрили 45% опрошенных, 54% высказались против. При этом 46% заявили, что политика действующего хозяина Белого дома "причиняет вред" стране. Противоположной точки зрения придерживаются 36% респондентов. При этом еще 16% опрошенных выразили уверенность, что политика Байдена не привносит принципиальных изменений в жизнь государства.Во вторник в США проходят промежуточные выборы в Конгресс. Демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.

https://ria.ru/20221108/vybory-1830080245.html

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в мире, джо байден, сша