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Все атаки противника своевременно пресекаются, заявил Суровикин - РИА Новости, 09.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221109/ataki-1830315370.html
Все атаки противника своевременно пресекаются, заявил Суровикин
Все атаки противника своевременно пресекаются, заявил Суровикин - РИА Новости, 09.11.2022
Все атаки противника своевременно пресекаются, заявил Суровикин
Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что за октябрь украинские военные РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T18:06
2022-11-09T18:23
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
сергей суровикин
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих, 200 танков, 18 самолетов и 12 вертолетов."Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике. Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников", - сказал Суровикин.Он добавил, что несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. В то же время ВС РФ все атаки своевременно пресекают и ликвидируют вклинения в оборону. Кроме того, "восстанавливается положение по переднему краю".
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украина, вооруженные силы украины, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ
18:06 09.11.2022 (обновлено: 18:23 09.11.2022)
 
Все атаки противника своевременно пресекаются, заявил Суровикин

Суровикин: несмотря на потери, ВСУ не оставляют попыток наступления, все атаки пресекаются

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих, 200 танков, 18 самолетов и 12 вертолетов.
"Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике. Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников", - сказал Суровикин.
Он добавил, что несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. В то же время ВС РФ все атаки своевременно пресекают и ликвидируют вклинения в оборону. Кроме того, "восстанавливается положение по переднему краю".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныСергей СуровикинСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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