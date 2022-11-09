https://ria.ru/20221109/ataki-1830315370.html

Все атаки противника своевременно пресекаются, заявил Суровикин

Все атаки противника своевременно пресекаются, заявил Суровикин - РИА Новости, 09.11.2022

Все атаки противника своевременно пресекаются, заявил Суровикин

Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что за октябрь украинские военные РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T18:06

2022-11-09T18:06

2022-11-09T18:23

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

сергей суровикин

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815241565_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_5ccbbb915bfe331db26923b9dbdc5c8a.jpg

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя – РИА Новости. Командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что за октябрь украинские военные потеряли более 12 тысяч военнослужащих, 200 танков, 18 самолетов и 12 вертолетов."Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике. Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников", - сказал Суровикин.Он добавил, что несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. В то же время ВС РФ все атаки своевременно пресекают и ликвидируют вклинения в оборону. Кроме того, "восстанавливается положение по переднему краю".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, вооруженные силы украины, сергей суровикин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф