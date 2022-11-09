https://ria.ru/20221109/artek-1830227388.html

Путин постановил отпраздновать столетие детского центра "Артек" в 2025 году

Путин постановил отпраздновать столетие детского центра "Артек" в 2025 году - РИА Новости, 09.11.2022

Путин постановил отпраздновать столетие детского центра "Артек" в 2025 году

Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2025 году 100-летие международного детского центра "Артек", соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 09.11.2022

2022-11-09T14:18

2022-11-09T14:18

2022-11-09T14:18

владимир путин

общество

артек

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2025 году 100-летие международного детского центра "Артек", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, кабмину поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия "Артека" и утвердить его состав, а также обеспечить утверждение плана основных мероприятий. Властям также рекомендовано принять участие в подготовке и проведении данных мероприятий.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.

https://ria.ru/20220901/baltika-1813855436.html

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владимир путин, общество, артек, россия