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Путин постановил отпраздновать столетие детского центра "Артек" в 2025 году - РИА Новости, 09.11.2022
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Путин постановил отпраздновать столетие детского центра "Артек" в 2025 году
Путин постановил отпраздновать столетие детского центра "Артек" в 2025 году - РИА Новости, 09.11.2022
Путин постановил отпраздновать столетие детского центра "Артек" в 2025 году
Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2025 году 100-летие международного детского центра "Артек", соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 09.11.2022
2022-11-09T14:18
2022-11-09T14:18
владимир путин
общество
артек
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2025 году 100-летие международного детского центра "Артек", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, кабмину поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия "Артека" и утвердить его состав, а также обеспечить утверждение плана основных мероприятий. Властям также рекомендовано принять участие в подготовке и проведении данных мероприятий.Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.
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владимир путин, общество, артек, россия
Владимир Путин, Общество, Артек, Россия
14:18 09.11.2022
 
Путин постановил отпраздновать столетие детского центра "Артек" в 2025 году

Путин подписал указ о праздновании столетия детского центра "Артек" в 2025 году

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОтдыхающие в международном детском центре "Артек"
Отдыхающие в международном детском центре Артек - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Отдыхающие в международном детском центре "Артек". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2025 году 100-летие международного детского центра "Артек", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с исполняющимся в 2025 году 100-летием Международного детского центра "Артек" постановляю: 1. Провести в 2025 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия Международного детского центра "Артек", - говорится в документе.
Кроме того, кабмину поручено в шестимесячный срок образовать оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия "Артека" и утвердить его состав, а также обеспечить утверждение плана основных мероприятий. Властям также рекомендовано принять участие в подготовке и проведении данных мероприятий.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 9 ноября.
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