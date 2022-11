https://ria.ru/20221109/apokalipsis-1830115779.html

Суперкомпьютер определил дату конца света

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Суперкомпьютер World One, предназначенный для прогнозирования цивилизационных закономерностей, определил срок вымирания человечества, пишет британское издание The Daily Star.Согласно подсчетам машины, созданной по заказу Римского клуба в 1970-х годах, крах цивилизации произойдет в 2050 году. Причиной конца света станет деятельность людей, в частности, загрязнение окружающей среды и его негативные последствия."Примерно с 2040 по 2050 год, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, перестанет существовать", - говорится в прогнозе. Ситуацию к лучшему не исправят даже полный переход на "экологически чистые" автомобили и строгий контроль рождаемости.The Daily Star также напоминает, что прогноз World One на 2020 год утверждал, что состояние планеты будет "крайне критическим".Ранее климатолог Йохан Рокстрем заявил, что менее чем через 50 лет из Бразилии, Индии, районов Африки и Ближнего Востока может начаться массовая эмиграция из-за повышения температуры. По прогнозам ученого, потепление на 2,4 градуса грозит Земле непредсказуемыми и "катастрофическими" последствиями и создаст совершенно новые условия жизни. Вероятно, часть планеты перестанет быть обитаемой.

