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В Минсельхозе Турции рассчитывают на переработку российского зерна - РИА Новости, 08.11.2022
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В Минсельхозе Турции рассчитывают на переработку российского зерна
В Минсельхозе Турции рассчитывают на переработку российского зерна - РИА Новости, 08.11.2022
В Минсельхозе Турции рассчитывают на переработку российского зерна
Турция рассчитывает перерабатывать зерно из России и бесплатно отправлять его в нуждающиеся страны, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:05
2022-11-08T12:05
в мире
турция
россия
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает перерабатывать зерно из России и бесплатно отправлять его в нуждающиеся страны, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи.Россия может начать использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения и реализации своего зерна, такое решение было бы выгодным для обеих сторон, сообщил во вторник портал ekonomi.haber7 со ссылкой на главу Федерации мукомольной промышленности Турции (TUSAF) Эрена Гюнхана Улусойа."…У нас есть незадействованные механизмы в этом отношении. Например, в мукомольной промышленности, производстве макарон, манной крупы и гречки... Теперь мы будем использовать собственные незагруженные мощности. После переработки бесплатной пшеницы, которую мы получим из России на наших собственных заводах, мы отправим ее в наименее развитые страны. Желание нашего президента (Тайипа Эрдогана) состоит в том, чтобы пшеницу, которую мы получаем бесплатно, отдавать бесплатно в виде муки", - заявил министр, отвечая на вопрос Sputnik-Турция.
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в мире, турция, россия
В мире, Турция, Россия
12:05 08.11.2022
 
В Минсельхозе Турции рассчитывают на переработку российского зерна

В Турции рассчитывают перерабатывать российское зерно и отправлять его бедным странам

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает перерабатывать зерно из России и бесплатно отправлять его в нуждающиеся страны, заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи.
Россия может начать использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения и реализации своего зерна, такое решение было бы выгодным для обеих сторон, сообщил во вторник портал ekonomi.haber7 со ссылкой на главу Федерации мукомольной промышленности Турции (TUSAF) Эрена Гюнхана Улусойа.
"…У нас есть незадействованные механизмы в этом отношении. Например, в мукомольной промышленности, производстве макарон, манной крупы и гречки... Теперь мы будем использовать собственные незагруженные мощности. После переработки бесплатной пшеницы, которую мы получим из России на наших собственных заводах, мы отправим ее в наименее развитые страны. Желание нашего президента (Тайипа Эрдогана) состоит в том, чтобы пшеницу, которую мы получаем бесплатно, отдавать бесплатно в виде муки", - заявил министр, отвечая на вопрос Sputnik-Турция.
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