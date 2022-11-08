https://ria.ru/20221108/zdorove-1829852092.html

Ежедневный душ, как правило, не несет угрозы для здоровья, заявил эксперт

Ежедневный душ, как правило, не несет угрозы для здоровья, заявил эксперт - РИА Новости, 08.11.2022

Ежедневный душ, как правило, не несет угрозы для здоровья, заявил эксперт

Ежедневный душ в большинстве случаев не несет никакой угрозы для здоровья человека, но если мыться с использованием антибактериальных гелей или мыла несколько... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:39

2022-11-08T08:39

2022-11-08T08:39

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ежедневный душ в большинстве случаев не несет никакой угрозы для здоровья человека, но если мыться с использованием антибактериальных гелей или мыла несколько раз в день, то нормальная микрофлора кожи может нарушиться, заявил РИА Новости руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семёнов.Ранее в СМИ появилась информация, что британские врачи призвали граждан не принимать ванну или душ каждый день, так как регулярное мытье может сделать человека более уязвимым для вредных бактерий."Дать общие рекомендации, как часто нужно мыться, очень сложно, как и утверждать, что мыться три раза в неделю мало, а три раза в день – много, потому что все зависит от индивидуальных особенностей человека и образа жизни, который он ведет. Тут нужна золотая середина. Однако в большинстве случаев ежедневный душ не несёт в себе никаких угроз для здоровья", - сказал Семенов.Он отметил, что всегда нужно соблюдать определённый баланс. Если три раза в день принимать душ или ванну с использованием антибактериальных гелей, мыла и других средств, то нормальная микрофлора кожи может нарушиться.По словам специалиста, если человек не занят тяжёлым физическим трудом, то ему рекомендуется мыться с применением мыла, шампуня или геля 2-3 раза в неделю, а для того, чтобы расслабиться перед сном или взбодриться с утра, можно просто принимать душ без использования гигиенических средств. При этом если есть хоть какая-то физическая активность, то мыться можно и нужно после каждой тренировки или пробежки, подчеркнул Семенов.

https://ria.ru/20221107/gigiena-1829725536.html

https://ria.ru/20221030/dush-1827622143.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)