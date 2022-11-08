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Облака помешают москвичам увидеть лунное затмение - РИА Новости, 08.11.2022
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Облака помешают москвичам увидеть лунное затмение
Облака помешают москвичам увидеть лунное затмение - РИА Новости, 08.11.2022
Облака помешают москвичам увидеть лунное затмение
Москвичи не увидят лунного затмения во вторник из-за плотных облаков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:32
2022-11-08T16:32
татьяна позднякова
луна
россия
дальний восток
московский планетарий
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москвичи не увидят лунного затмения во вторник из-за плотных облаков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Как ранее информировали в Московском планетарии, полное лунное затмение произойдет 8 ноября, Луна окрасится в красновато-бурый оттенок и закроет собой Уран, в России астрономическое явление будет видно только на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В Москве Луна должна была показаться над горизонтом всего на полчаса к концу полутеневых фаз затмения, в 16.56 Луна выйдет из полутени Земли и "засияет" в полную силу."Небо полностью закрыто облаками, поэтому никакого затмения мы сегодня не увидим", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20221025/zatmenie-1826650269.html
луна
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татьяна позднякова, луна, россия, дальний восток, московский планетарий, общество
Татьяна Позднякова, Луна, Россия, Дальний Восток, Московский планетарий, Общество
16:32 08.11.2022
 
Облака помешают москвичам увидеть лунное затмение

Синоптик Позднякова: облака помешают увидеть лунное затмение в Москве

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкЛуна во время затмения во Владивостоке
Луна во время затмения во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Луна во время затмения во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москвичи не увидят лунного затмения во вторник из-за плотных облаков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
Как ранее информировали в Московском планетарии, полное лунное затмение произойдет 8 ноября, Луна окрасится в красновато-бурый оттенок и закроет собой Уран, в России астрономическое явление будет видно только на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В Москве Луна должна была показаться над горизонтом всего на полчаса к концу полутеневых фаз затмения, в 16.56 Луна выйдет из полутени Земли и "засияет" в полную силу.
"Небо полностью закрыто облаками, поэтому никакого затмения мы сегодня не увидим", - сказала Позднякова.
Частичное солнечное затмение в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 16:42Туризм
Это было зрелищно: солнечное затмение над разными городами
 
Татьяна ПоздняковаЛунаРоссияДальний ВостокМосковский планетарийОбщество
 
 
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