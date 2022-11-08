https://ria.ru/20221108/zatmenie-1830006800.html

Облака помешают москвичам увидеть лунное затмение

Облака помешают москвичам увидеть лунное затмение - РИА Новости, 08.11.2022

Облака помешают москвичам увидеть лунное затмение

Москвичи не увидят лунного затмения во вторник из-за плотных облаков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:32

2022-11-08T16:32

2022-11-08T16:32

татьяна позднякова

луна

россия

дальний восток

московский планетарий

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москвичи не увидят лунного затмения во вторник из-за плотных облаков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Как ранее информировали в Московском планетарии, полное лунное затмение произойдет 8 ноября, Луна окрасится в красновато-бурый оттенок и закроет собой Уран, в России астрономическое явление будет видно только на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В Москве Луна должна была показаться над горизонтом всего на полчаса к концу полутеневых фаз затмения, в 16.56 Луна выйдет из полутени Земли и "засияет" в полную силу."Небо полностью закрыто облаками, поэтому никакого затмения мы сегодня не увидим", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20221025/zatmenie-1826650269.html

луна

россия

дальний восток

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Варвара Скокшина

татьяна позднякова, луна, россия, дальний восток, московский планетарий, общество