https://ria.ru/20221108/zatmenie-1830006800.html
Облака помешают москвичам увидеть лунное затмение
Облака помешают москвичам увидеть лунное затмение - РИА Новости, 08.11.2022
Облака помешают москвичам увидеть лунное затмение
Москвичи не увидят лунного затмения во вторник из-за плотных облаков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T16:32
2022-11-08T16:32
2022-11-08T16:32
татьяна позднякова
луна
россия
дальний восток
московский планетарий
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Москвичи не увидят лунного затмения во вторник из-за плотных облаков, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Как ранее информировали в Московском планетарии, полное лунное затмение произойдет 8 ноября, Луна окрасится в красновато-бурый оттенок и закроет собой Уран, в России астрономическое явление будет видно только на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В Москве Луна должна была показаться над горизонтом всего на полчаса к концу полутеневых фаз затмения, в 16.56 Луна выйдет из полутени Земли и "засияет" в полную силу."Небо полностью закрыто облаками, поэтому никакого затмения мы сегодня не увидим", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20221025/zatmenie-1826650269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна позднякова, луна, россия, дальний восток, московский планетарий, общество
Татьяна Позднякова, Луна, Россия, Дальний Восток, Московский планетарий, Общество
Облака помешают москвичам увидеть лунное затмение
Синоптик Позднякова: облака помешают увидеть лунное затмение в Москве