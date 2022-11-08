https://ria.ru/20221108/zatmenie-1829852994.html

Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция

Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.11.2022

Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция

Полное затмение Луны с максимальной фазой наблюдается в небе над столицей Японии. В России астрономическое явление полностью можно наблюдать на Дальнем Востоке, РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:03

2022-11-08T12:03

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космос - риа наука

луна

токио

япония

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Полное затмение Луны с максимальной фазой наблюдается в небе над столицей Японии. В России астрономическое явление полностью можно наблюдать на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.

луна

токио

япония

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2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

космос - риа наука, луна, токио, япония, видео