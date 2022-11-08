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Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.11.2022
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Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция
Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.11.2022
Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция
Полное затмение Луны с максимальной фазой наблюдается в небе над столицей Японии. В России астрономическое явление полностью можно наблюдать на Дальнем Востоке, РИА Новости, 08.11.2022
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космос - риа наука
луна
токио
япония
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Полное затмение Луны с максимальной фазой наблюдается в небе над столицей Японии. В России астрономическое явление полностью можно наблюдать на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.
луна
токио
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LIVE: Лунное затмение в небе Токио
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космос - риа наука, луна, токио, япония, видео
Космос - РИА Наука, Луна, Токио, Япония
Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция
Полное затмение Луны с максимальной фазой наблюдается в небе над столицей Японии. В России астрономическое явление полностью можно наблюдать на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.
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12:03 08.11.2022 (обновлено: 12:06 08.11.2022)
 

Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Полное затмение Луны с максимальной фазой наблюдается в небе над столицей Японии. В России астрономическое явление полностью можно наблюдать на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.
 
Космос - РИА НаукаЛунаТокиоЯпония
 
 
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