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Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция
Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция - РИА Новости, 08.11.2022
Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция
Полное затмение Луны с максимальной фазой наблюдается в небе над столицей Японии. В России астрономическое явление полностью можно наблюдать на Дальнем Востоке, РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:03
2022-11-08T12:03
2022-11-08T12:06
космос - риа наука
луна
токио
япония
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Полное затмение Луны с максимальной фазой наблюдается в небе над столицей Японии. В России астрономическое явление полностью можно наблюдать на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.
луна
токио
япония
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, луна, токио, япония, видео
Космос - РИА Наука, Луна, Токио, Япония
Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция
Полное затмение Луны с максимальной фазой наблюдается в небе над столицей Японии. В России астрономическое явление полностью можно наблюдать на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.
2022-11-08T12:03
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PT1S
12:03 08.11.2022 (обновлено: 12:06 08.11.2022)
Полное лунное затмение в небе над Токио. Прямая трансляция
Полное затмение Луны с максимальной фазой наблюдается в небе над столицей Японии. В России астрономическое явление полностью можно наблюдать на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.