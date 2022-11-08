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В Астрахани предотвратили поставку поддельных средств защиты от COVID-19
В Астрахани предотвратили поставку поддельных средств защиты от COVID-19 - РИА Новости, 08.11.2022
В Астрахани предотвратили поставку поддельных средств защиты от COVID-19
Силовики задержали сотрудников одной из московских фирм, поставивших для ковидных госпиталей Астраханской области средства защиты, которые не защищают от... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T11:54
2022-11-08T11:54
2022-11-08T11:54
происшествия
астраханская область
россия
астрахань
здоровье - общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя – РИА Новости. Силовики задержали сотрудников одной из московских фирм, поставивших для ковидных госпиталей Астраханской области средства защиты, которые не защищают от вирусных инфекций, сообщает УФСБ России по Астраханской области."Органами федеральной службы безопасности России пресечена противоправная деятельность сотрудников одной из московских фирм, пытавшихся реализовать противоправную схему, направленную на хищение бюджетных денежных средств при исполнении государственных контрактов в интересах министерства здравоохранения Астраханской области", - говорится в сообщении.Финансирование предназначалось для закупки средств индивидуальной защиты от коронавируса для медицинского персонала ковидных госпиталей. "Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что поставленные товары не соответствуют техническим характеристикам, указанным в спецификации, и изготовлены кустарным способом, а также не имеют защитных свойств от вирусных инфекций, в том числе от COVID-19", - отмечается в пресс-релизе.В результате силовикам удалось предотвратить хищение бюджетных средств на сумму более 35 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество. Дома у фигурантов на территории Москвы и Московской области проведены обыски. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу.
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происшествия, астраханская область, россия, астрахань, здоровье - общество
Происшествия, Астраханская область, Россия, Астрахань, Здоровье - Общество
В Астрахани предотвратили поставку поддельных средств защиты от COVID-19
ФСБ предотвратила поставку поддельных средств защиты для ковидных госпиталей в Астрахани