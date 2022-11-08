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Глава Минтруда ожидает роста зарплат по итогам года
Глава Минтруда ожидает роста зарплат по итогам года - РИА Новости, 08.11.2022
Глава Минтруда ожидает роста зарплат по итогам года
По итогам года в РФ ожидается повышение зарплаты, в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:48
2022-11-08T18:48
2022-11-08T18:55
россия
экономика
антон котяков
владимир путин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. По итогам года в РФ ожидается повышение зарплаты, в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Что касается ситуации с оплатой труда, то по итогам года ожидается повышение заработной платы по экономике, а действительно, исходя из социально-экономического прогноза, мы планируем, что в 2023 году рост зарплат превысит планируемую инфляцию", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.
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россия, экономика, антон котяков, владимир путин
Россия, Экономика, Антон Котяков, Владимир Путин
18:48 08.11.2022 (обновлено: 18:55 08.11.2022)
Глава Минтруда ожидает роста зарплат по итогам года
Глава Минтруда Котяков ожидает роста зарплат по итогам 2022 года