Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтруда ожидает роста зарплат по итогам года - РИА Новости, 08.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221108/zarplaty-1830056364.html
Глава Минтруда ожидает роста зарплат по итогам года
Глава Минтруда ожидает роста зарплат по итогам года - РИА Новости, 08.11.2022
Глава Минтруда ожидает роста зарплат по итогам года
По итогам года в РФ ожидается повышение зарплаты, в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:48
2022-11-08T18:55
россия
экономика
антон котяков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. По итогам года в РФ ожидается повышение зарплаты, в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Что касается ситуации с оплатой труда, то по итогам года ожидается повышение заработной платы по экономике, а действительно, исходя из социально-экономического прогноза, мы планируем, что в 2023 году рост зарплат превысит планируемую инфляцию", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.
https://ria.ru/20221027/byudzhet-1827173101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, антон котяков, владимир путин
Россия, Экономика, Антон Котяков, Владимир Путин
18:48 08.11.2022 (обновлено: 18:55 08.11.2022)
 
Глава Минтруда ожидает роста зарплат по итогам года

Глава Минтруда Котяков ожидает роста зарплат по итогам 2022 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. По итогам года в РФ ожидается повышение зарплаты, в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"Что касается ситуации с оплатой труда, то по итогам года ожидается повышение заработной платы по экономике, а действительно, исходя из социально-экономического прогноза, мы планируем, что в 2023 году рост зарплат превысит планируемую инфляцию", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 13:30
В Минтруда заявили о наличии средств для выплат пенсий в новых регионах
 
РоссияЭкономикаАнтон КотяковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала