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Глава Минтруда ожидает роста зарплат по итогам года

Глава Минтруда ожидает роста зарплат по итогам года - РИА Новости, 08.11.2022

Глава Минтруда ожидает роста зарплат по итогам года

По итогам года в РФ ожидается повышение зарплаты, в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:48

2022-11-08T18:48

2022-11-08T18:55

россия

экономика

антон котяков

владимир путин

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. По итогам года в РФ ожидается повышение зарплаты, в 2023 году рост зарплат по планам превысит инфляцию, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Что касается ситуации с оплатой труда, то по итогам года ожидается повышение заработной платы по экономике, а действительно, исходя из социально-экономического прогноза, мы планируем, что в 2023 году рост зарплат превысит планируемую инфляцию", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.

https://ria.ru/20221027/byudzhet-1827173101.html

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россия, экономика, антон котяков, владимир путин