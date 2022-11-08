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В ГД внесли законопроект об этнокультурном туризме - РИА Новости, 08.11.2022
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Туризм
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В ГД внесли законопроект об этнокультурном туризме
В ГД внесли законопроект об этнокультурном туризме - РИА Новости, 08.11.2022
В ГД внесли законопроект об этнокультурном туризме
В Госдуму внесен законопроект, определяющий понятие "этнокультурный туризм" и особенности его организации, соответствующий документ размещен в думской... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:18
2022-11-08T17:18
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, определяющий понятие "этнокультурный туризм" и особенности его организации, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."В нормативных правовых актах федерального уровня не дано определение понятия "этнокультурный туризм". Содержание этого понятия не отождествлено и не разграничено, а равно нормативно не соотнесено с понятиями культурно-познавательного, экологического, сельского туризма", — говорится в пояснительной записке.Согласно новому законопроекту, "этнокультурный туризм" включает в себя совокупность видов путешествий, связанных с "посещением, сохранением, изучением и знакомством с культурными особенностями, традиционным укладом жизни и традиционными занятиями отдельных народов".Документ также определяет понятие "мероприятие этнокультурного туризма", предусматривающее событие традиционного уклада жизни народов России.
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туризм, новости - туризм, госдума рф, туристы, законопроекты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Госдума РФ, туристы, Законопроекты
17:18 08.11.2022
 
В ГД внесли законопроект об этнокультурном туризме

В ГД внесен законопроект, определяющий понятие "этнокультурный туризм"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, определяющий понятие "этнокультурный туризм" и особенности его организации, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"В нормативных правовых актах федерального уровня не дано определение понятия "этнокультурный туризм". Содержание этого понятия не отождествлено и не разграничено, а равно нормативно не соотнесено с понятиями культурно-познавательного, экологического, сельского туризма", — говорится в пояснительной записке.
Согласно новому законопроекту, "этнокультурный туризм" включает в себя совокупность видов путешествий, связанных с "посещением, сохранением, изучением и знакомством с культурными особенностями, традиционным укладом жизни и традиционными занятиями отдельных народов".
Документ также определяет понятие "мероприятие этнокультурного туризма", предусматривающее событие традиционного уклада жизни народов России.
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