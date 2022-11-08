https://ria.ru/20221108/zakonoproekt-1829989214.html

В ГД внесли законопроект об этнокультурном туризме

В ГД внесли законопроект об этнокультурном туризме - РИА Новости, 08.11.2022

В ГД внесли законопроект об этнокультурном туризме

В Госдуму внесен законопроект, определяющий понятие "этнокультурный туризм" и особенности его организации, соответствующий документ размещен в думской... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:18

2022-11-08T17:18

2022-11-08T17:18

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, определяющий понятие "этнокультурный туризм" и особенности его организации, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."В нормативных правовых актах федерального уровня не дано определение понятия "этнокультурный туризм". Содержание этого понятия не отождествлено и не разграничено, а равно нормативно не соотнесено с понятиями культурно-познавательного, экологического, сельского туризма", — говорится в пояснительной записке.Согласно новому законопроекту, "этнокультурный туризм" включает в себя совокупность видов путешествий, связанных с "посещением, сохранением, изучением и знакомством с культурными особенностями, традиционным укладом жизни и традиционными занятиями отдельных народов".Документ также определяет понятие "мероприятие этнокультурного туризма", предусматривающее событие традиционного уклада жизни народов России.

https://ria.ru/20221027/agrarnyyturizm-1827199950.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, госдума рф, туристы, законопроекты