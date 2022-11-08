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В "Росэнергоатоме" перекрытие питания ЗАЭС назвали ядерным шантажом - РИА Новости, 08.11.2022
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В "Росэнергоатоме" перекрытие питания ЗАЭС назвали ядерным шантажом
В "Росэнергоатоме" перекрытие питания ЗАЭС назвали ядерным шантажом - РИА Новости, 08.11.2022
В "Росэнергоатоме" перекрытие питания ЗАЭС назвали ядерным шантажом
Киев использует ядерный шантаж, отключая питающие Запорожскую АЭС линии электропередач, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:46
2022-11-08T12:47
в мире
рафаэль гросси
киев
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
росэнергоатом
магатэ
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Киев использует ядерный шантаж, отключая питающие Запорожскую АЭС линии электропередач, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.В ночь на 3 ноября украинская сторона в очередной раз обесточила две линии электропередач, питающих Запорожскую АЭС, атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов. Буквально за день до этого энергоблоки станции были переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре. 5 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и власти Запорожской области сообщили, что украинская сторона возобновила подачу электричества на ЗАЭС."На самом деле, то, что произошло в ночь со среды на четверг на прошлой неделе - это один из этапов того, что называется ядерным шантажом. Нас просто пытаются психологически подавить, речь идет о вымогательстве электроэнергии. Им сейчас непросто - они взяли и рубильник опустили", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".При этом, отметил он, в этот раз прекращение подачи питания произошло на стадии "горячего останова", когда атомная станции начала вырабатывать тепло, что в принципе несло за собой серьезную ядерную угрозу."Тепло было подано уже в городскую систему (Энергодара). Это та стадия, в которой любое нарушение электропитания несет очень серьезную угрозу ядерной безопасности. Не знать об этом на той стороне реки не могли", - подчеркнул Карчаа.
https://ria.ru/20221103/zaes-1829137204.html
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киев
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в мире, рафаэль гросси, киев, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, росэнергоатом, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Киев, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, МАГАТЭ
12:46 08.11.2022 (обновлено: 12:47 08.11.2022)
 
В "Росэнергоатоме" перекрытие питания ЗАЭС назвали ядерным шантажом

"Росэнергоатом": Киев использует ядерный шантаж, перекрывая питание Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Киев использует ядерный шантаж, отключая питающие Запорожскую АЭС линии электропередач, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
В ночь на 3 ноября украинская сторона в очередной раз обесточила две линии электропередач, питающих Запорожскую АЭС, атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов. Буквально за день до этого энергоблоки станции были переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре. 5 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и власти Запорожской области сообщили, что украинская сторона возобновила подачу электричества на ЗАЭС.
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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"На самом деле, то, что произошло в ночь со среды на четверг на прошлой неделе - это один из этапов того, что называется ядерным шантажом. Нас просто пытаются психологически подавить, речь идет о вымогательстве электроэнергии. Им сейчас непросто - они взяли и рубильник опустили", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
При этом, отметил он, в этот раз прекращение подачи питания произошло на стадии "горячего останова", когда атомная станции начала вырабатывать тепло, что в принципе несло за собой серьезную ядерную угрозу.
"Тепло было подано уже в городскую систему (Энергодара). Это та стадия, в которой любое нарушение электропитания несет очень серьезную угрозу ядерной безопасности. Не знать об этом на той стороне реки не могли", - подчеркнул Карчаа.
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В миреРафаэль ГроссиКиевЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСРосэнергоатомМАГАТЭ
 
 
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