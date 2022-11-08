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В "Росэнергоатоме" перекрытие питания ЗАЭС назвали ядерным шантажом

В "Росэнергоатоме" перекрытие питания ЗАЭС назвали ядерным шантажом - РИА Новости, 08.11.2022

В "Росэнергоатоме" перекрытие питания ЗАЭС назвали ядерным шантажом

Киев использует ядерный шантаж, отключая питающие Запорожскую АЭС линии электропередач, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:46

2022-11-08T12:46

2022-11-08T12:47

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Киев использует ядерный шантаж, отключая питающие Запорожскую АЭС линии электропередач, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.В ночь на 3 ноября украинская сторона в очередной раз обесточила две линии электропередач, питающих Запорожскую АЭС, атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов. Буквально за день до этого энергоблоки станции были переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре. 5 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и власти Запорожской области сообщили, что украинская сторона возобновила подачу электричества на ЗАЭС."На самом деле, то, что произошло в ночь со среды на четверг на прошлой неделе - это один из этапов того, что называется ядерным шантажом. Нас просто пытаются психологически подавить, речь идет о вымогательстве электроэнергии. Им сейчас непросто - они взяли и рубильник опустили", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".При этом, отметил он, в этот раз прекращение подачи питания произошло на стадии "горячего останова", когда атомная станции начала вырабатывать тепло, что в принципе несло за собой серьезную ядерную угрозу."Тепло было подано уже в городскую систему (Энергодара). Это та стадия, в которой любое нарушение электропитания несет очень серьезную угрозу ядерной безопасности. Не знать об этом на той стороне реки не могли", - подчеркнул Карчаа.

https://ria.ru/20221103/zaes-1829137204.html

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Дарья Буймова

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