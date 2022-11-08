12:46 08.11.2022 (обновлено: 12:47 08.11.2022)
В "Росэнергоатоме" перекрытие питания ЗАЭС назвали ядерным шантажом
"Росэнергоатом": Киев использует ядерный шантаж, перекрывая питание Запорожской АЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГлавное административное здание Запорожской атомной электростанции
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Киев использует ядерный шантаж, отключая питающие Запорожскую АЭС линии электропередач, заявил советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
В ночь на 3 ноября украинская сторона в очередной раз обесточила две линии электропередач, питающих Запорожскую АЭС, атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов. Буквально за день до этого энергоблоки станции были переведены в состояние "горячего останова", что позволило возобновить подачу теплоснабжения в Энергодаре. 5 ноября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и власти Запорожской области сообщили, что украинская сторона возобновила подачу электричества на ЗАЭС.
"На самом деле, то, что произошло в ночь со среды на четверг на прошлой неделе - это один из этапов того, что называется ядерным шантажом. Нас просто пытаются психологически подавить, речь идет о вымогательстве электроэнергии. Им сейчас непросто - они взяли и рубильник опустили", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
При этом, отметил он, в этот раз прекращение подачи питания произошло на стадии "горячего останова", когда атомная станции начала вырабатывать тепло, что в принципе несло за собой серьезную ядерную угрозу.
"Тепло было подано уже в городскую систему (Энергодара). Это та стадия, в которой любое нарушение электропитания несет очень серьезную угрозу ядерной безопасности. Не знать об этом на той стороне реки не могли", - подчеркнул Карчаа.