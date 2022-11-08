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В Бельгии пройдет всеобщая забастовка из-за роста цен - РИА Новости, 08.11.2022
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В Бельгии пройдет всеобщая забастовка из-за роста цен
В Бельгии пройдет всеобщая забастовка из-за роста цен - РИА Новости, 08.11.2022
В Бельгии пройдет всеобщая забастовка из-за роста цен
Профсоюзы Бельгии проводят в среду всеобщую забастовку, цель которой - добиться роста зарплат и снижения счетов за энергию. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T23:52
2022-11-08T23:52
в мире
бельгия
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Профсоюзы Бельгии проводят в среду всеобщую забастовку, цель которой - добиться роста зарплат и снижения счетов за энергию.Как ожидается, акция приведет к значительным перебоям в работе общественного транспорта, государственных учреждений и частных компаний, аэропорт Брюсселя ожидает отмену половины рейсов.Бельгийская национальная железнодорожная компания сообщила, что обеспечит только четверть объемов перевозок. В провинциях Намюр и Люксембург пассажирские поезда ходить не будут.Профсоюзы Бельгии организуют всеобщую забастовку из-за роста цен и падения покупательной способности бельгийцев на фоне энергетического кризиса.Как указывает в своем заявлении во вторник Всеобщая федерация труда Бельгии, цены на газ выросли за год на 130%, электричество – на 85%, мазут - на 57%.Федерация признает, что правительство приняло такие меры, как снижение НДС на газ и электричество с 21% до 6%, что помогает семьям с низким достатком оплачивать счета, однако считает эти шаги недостаточными."Надо делать больше. Правительство не должно дожидаться пока потолок цен на газ будет установлен на европейском уровне. Если Европа продолжит медлить, Бельгия должна принять меры на национальном уровне", - говорится в заявлении федерации.Опубликованное во вторник исследование организации Test Achats свидетельствует, что цены в супермаркетах Бельгии за год выросли более чем на 15%.
https://ria.ru/20221028/bryussel-1827672884.html
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в мире, бельгия, брюссель
В мире, Бельгия, Брюссель
23:52 08.11.2022
 
В Бельгии пройдет всеобщая забастовка из-за роста цен

Профсоюзы Бельгии проводят в среду всеобщую забастовку с целью добиться снижения цен

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПолицейский в центре Брюсселя
Полицейский в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Полицейский в центре Брюсселя. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Профсоюзы Бельгии проводят в среду всеобщую забастовку, цель которой - добиться роста зарплат и снижения счетов за энергию.
Как ожидается, акция приведет к значительным перебоям в работе общественного транспорта, государственных учреждений и частных компаний, аэропорт Брюсселя ожидает отмену половины рейсов.
Бельгийская национальная железнодорожная компания сообщила, что обеспечит только четверть объемов перевозок. В провинциях Намюр и Люксембург пассажирские поезда ходить не будут.
Профсоюзы Бельгии организуют всеобщую забастовку из-за роста цен и падения покупательной способности бельгийцев на фоне энергетического кризиса.
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Как указывает в своем заявлении во вторник Всеобщая федерация труда Бельгии, цены на газ выросли за год на 130%, электричество – на 85%, мазут - на 57%.
Федерация признает, что правительство приняло такие меры, как снижение НДС на газ и электричество с 21% до 6%, что помогает семьям с низким достатком оплачивать счета, однако считает эти шаги недостаточными.
"Надо делать больше. Правительство не должно дожидаться пока потолок цен на газ будет установлен на европейском уровне. Если Европа продолжит медлить, Бельгия должна принять меры на национальном уровне", - говорится в заявлении федерации.
Опубликованное во вторник исследование организации Test Achats свидетельствует, что цены в супермаркетах Бельгии за год выросли более чем на 15%.
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