https://ria.ru/20221108/yaytsa-1829929580.html

В Великобритании могут ограничить продажу яиц, сообщили СМИ

В Великобритании могут ограничить продажу яиц, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2022

В Великобритании могут ограничить продажу яиц, сообщили СМИ

Крупнейшие супермаркеты Великобритании могут ограничить продажу яиц из-за дефицита, сообщила газета The Sun со ссылкой на источники в руководстве торговых... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:05

2022-11-08T13:05

2022-11-08T13:57

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Крупнейшие супермаркеты Великобритании могут ограничить продажу яиц из-за дефицита, сообщила газета The Sun со ссылкой на источники в руководстве торговых точек.Причиной нехватки товара стала очередная вспышка птичьего гриппа и гибель миллионов кур во время летней жары. Кроме того, многие фермеры уходят из отрасли из-за падения прибыли, чему поспособствовал рост цен на корма после начала конфликта на Украине, говорится в публикации.Ретейлеры рассматривают возможность начать импорт яиц из Польши. Ожидается, что это приведет к подорожанию продукции из-за дополнительных транспортных расходов.Этим летом Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Так, 19 июля температура побила предыдущий рекорд в +38,7 градуса и достигла +40,3 градуса.В октябре Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликовало данные, согласно которым по сравнению с прошлым годом цены на яйца выросли на 23,2 процента.Согласно исследованию консалтинговой компании Kantar, продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7 процента.После начала российской специальной военной операции Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20221106/ukraina-1829457965.html

https://ria.ru/20221103/ucheba-1829107236.html

https://ria.ru/20221108/krizis-1829920163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, украина, польша