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В Великобритании могут ограничить продажу яиц, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2022
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В Великобритании могут ограничить продажу яиц, сообщили СМИ
В Великобритании могут ограничить продажу яиц, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2022
В Великобритании могут ограничить продажу яиц, сообщили СМИ
Крупнейшие супермаркеты Великобритании могут ограничить продажу яиц из-за дефицита, сообщила газета The Sun со ссылкой на источники в руководстве торговых... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:05
2022-11-08T13:57
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Крупнейшие супермаркеты Великобритании могут ограничить продажу яиц из-за дефицита, сообщила газета The Sun со ссылкой на источники в руководстве торговых точек.Причиной нехватки товара стала очередная вспышка птичьего гриппа и гибель миллионов кур во время летней жары. Кроме того, многие фермеры уходят из отрасли из-за падения прибыли, чему поспособствовал рост цен на корма после начала конфликта на Украине, говорится в публикации.Ретейлеры рассматривают возможность начать импорт яиц из Польши. Ожидается, что это приведет к подорожанию продукции из-за дополнительных транспортных расходов.Этим летом Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Так, 19 июля температура побила предыдущий рекорд в +38,7 градуса и достигла +40,3 градуса.В октябре Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликовало данные, согласно которым по сравнению с прошлым годом цены на яйца выросли на 23,2 процента.Согласно исследованию консалтинговой компании Kantar, продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7 процента.После начала российской специальной военной операции Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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в мире, великобритания, украина, польша
В мире, Великобритания, Украина, Польша
13:05 08.11.2022 (обновлено: 13:57 08.11.2022)
 
В Великобритании могут ограничить продажу яиц, сообщили СМИ

Sun: крупнейшие супермаркеты Великобритании могут ограничить продажу яиц из-за дефицита

© AFP 2022 / Daniel LealКоробка яиц в руках сотрудника продовольственного склада в Лондоне
Коробка яиц в руках сотрудника продовольственного склада в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022 / Daniel Leal
Коробка яиц в руках сотрудника продовольственного склада в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Крупнейшие супермаркеты Великобритании могут ограничить продажу яиц из-за дефицита, сообщила газета The Sun со ссылкой на источники в руководстве торговых точек.
Причиной нехватки товара стала очередная вспышка птичьего гриппа и гибель миллионов кур во время летней жары. Кроме того, многие фермеры уходят из отрасли из-за падения прибыли, чему поспособствовал рост цен на корма после начала конфликта на Украине, говорится в публикации.
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Этим летом Великобритания столкнулась с аномальной жарой. Так, 19 июля температура побила предыдущий рекорд в +38,7 градуса и достигла +40,3 градуса.
В октябре Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликовало данные, согласно которым по сравнению с прошлым годом цены на яйца выросли на 23,2 процента.
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После начала российской специальной военной операции Запад усилил санкционное давление на Москву. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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