https://ria.ru/20221108/vzyatka-1830063103.html
Замминистра культуры Оренбуржья задержали по подозрению в получении взятки
Замминистра культуры Оренбуржья задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 08.11.2022
Замминистра культуры Оренбуржья задержали по подозрению в получении взятки
Следственные органы задержали заместителя министра культуры Оренбургской области по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:01
2022-11-08T19:01
2022-11-08T19:01
происшествия
оренбургская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
УФА, 8 ноя – РИА Новости. Следственные органы задержали заместителя министра культуры Оренбургской области по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в СУСК РФ по региону."Следственными органами СКР по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра культуры региона, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица в крупном размере)", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбургской области."К настоящему времени фигурант задержан, возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", - добавили в областном следкоме.
https://ria.ru/20221025/vzyatka-1826641598.html
https://ria.ru/20221104/most-1829294848.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Замминистра культуры Оренбуржья задержали по подозрению в получении взятки
Замминистра культуры Оренбургской области задержали по подозрению в получении взятки