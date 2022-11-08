https://ria.ru/20221108/vzyatka-1830063103.html

Замминистра культуры Оренбуржья задержали по подозрению в получении взятки

Замминистра культуры Оренбуржья задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 08.11.2022

Замминистра культуры Оренбуржья задержали по подозрению в получении взятки

Следственные органы задержали заместителя министра культуры Оренбургской области по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:01

2022-11-08T19:01

2022-11-08T19:01

происшествия

оренбургская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 8 ноя – РИА Новости. Следственные органы задержали заместителя министра культуры Оренбургской области по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в СУСК РФ по региону."Следственными органами СКР по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра культуры региона, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица в крупном размере)", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбургской области."К настоящему времени фигурант задержан, возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", - добавили в областном следкоме.

https://ria.ru/20221025/vzyatka-1826641598.html

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оренбургская область

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происшествия, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)