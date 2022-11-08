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Замминистра культуры Оренбуржья задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 08.11.2022
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Замминистра культуры Оренбуржья задержали по подозрению в получении взятки
Замминистра культуры Оренбуржья задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 08.11.2022
Замминистра культуры Оренбуржья задержали по подозрению в получении взятки
Следственные органы задержали заместителя министра культуры Оренбургской области по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:01
2022-11-08T19:01
происшествия
оренбургская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 8 ноя – РИА Новости. Следственные органы задержали заместителя министра культуры Оренбургской области по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в СУСК РФ по региону."Следственными органами СКР по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра культуры региона, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица в крупном размере)", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбургской области."К настоящему времени фигурант задержан, возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", - добавили в областном следкоме.
https://ria.ru/20221025/vzyatka-1826641598.html
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происшествия, оренбургская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
19:01 08.11.2022
 
Замминистра культуры Оренбуржья задержали по подозрению в получении взятки

Замминистра культуры Оренбургской области задержали по подозрению в получении взятки

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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УФА, 8 ноя – РИА Новости. Следственные органы задержали заместителя министра культуры Оренбургской области по подозрению в получении крупной взятки, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Следственными органами СКР по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра культуры региона, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица в крупном размере)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Оренбургской области.
"К настоящему времени фигурант задержан, возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств, подлежащих доказыванию", - добавили в областном следкоме.
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ПроисшествияОренбургская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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