https://ria.ru/20221108/vybory-1829968932.html

Медведев высказался о манипуляциях с голосами на выборах в конгресс США

Медведев высказался о манипуляциях с голосами на выборах в конгресс США - РИА Новости, 08.11.2022

Медведев высказался о манипуляциях с голосами на выборах в конгресс США

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что манипуляции с голосами во время избирательной кампании – это не про ЕР, и предложил посмотреть, чем... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T14:47

2022-11-08T14:47

2022-11-08T16:30

дмитрий медведев

сша

конгресс сша

единая россия

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что манипуляции с голосами во время избирательной кампании – это не про ЕР, и предложил посмотреть, чем закончатся манипуляции с выборами в конгресс США во вторник.Во время встречи Медведева с губернаторами - кандидатами на должности секретарей региональных отделений "Единой России" глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал председателю партии о том, как осенью проходила избирательная кампания в регионе. По его словам, целью ее была забота о людях, тогда как некоторые кандидаты и партии строят подобные процессы "на том, чтобы манипулировать голосами".Медведев поправил собеседника. "Вы сказали, что избирательная кампания обычно сводится к манипулированию голосами, но это не про нашу партию, я надеюсь, вы сказали. Речь идет о некоторых случаях, которые бывали в истории страны, наверное. Это существует и в других, конечно, местах: посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в конгресс США сегодня. Но это не про нас. Наша позиция совершенно другая", - сказал Медведев.Также во время разговора Лимаренко пошутил на тему своего опыта работы в ЕР. Сахалинский губернатор рассказал, что строил свою политическую карьеру еще в партии "Единство", которая в 2001 году была реорганизована в "Единую Россию". "Поэтому с дореволюционным стажем, с первых дней существования", - посмеялся он."Большевик с дореволюционным стажем, вы на это намекаете?" - спросил в ответ Медведев. "Надеюсь, что вас не постигнет судьба некоторых большевиков с дореволюционным стажем в известный период", - пошутил председатель ЕР.Во вторник, 8 ноября, в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. На них американцы переизберут палату представителей, треть сената и ряд губернаторов.

https://ria.ru/20221008/vybory-1822405751.html

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дмитрий медведев, сша, конгресс сша, единая россия, в мире