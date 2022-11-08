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В ремонтном подразделении рассказали о своей работе в Запорожской области - РИА Новости, 08.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221108/vosstanovlenie-1829848476.html
В ремонтном подразделении рассказали о своей работе в Запорожской области
В ремонтном подразделении рассказали о своей работе в Запорожской области - РИА Новости, 08.11.2022
В ремонтном подразделении рассказали о своей работе в Запорожской области
Военнослужащие Южного военного округа из ремонтного подразделения вместе с представителями оборонных заводов без выходных выполняют работу по восстановлению... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T07:54
2022-11-08T07:57
специальная военная операция на украине
запорожская область
нижний тагил
курган
уралвагонзавод
омсктрансмаш
т-72 "урал"
т-80
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа из ремонтного подразделения вместе с представителями оборонных заводов без выходных выполняют работу по восстановлению боевой техники в полевых условиях на Запорожском направлении, передаёт корреспондент РИА Новости.Полевая ремонтная база развернута прямо в поле на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения, что позволяет восстановить и починить боевую технику и быстро ввести ее в бой.Первичную дефектовку техники помогают провести специалисты оборонных предприятий, которые хорошо знают особенности своей продукции. Например, за танки Т-72 различных модификаций отвечают инженеры из Нижнего Тагила, которые представляют "Уралвагонзавод", за Т-80 уже берутся работники сибирского "Омсктрансмаша", а за БМП-3 - техники из Кургана, где производится эта машина.Если технику можно восстановить в поле, то запчасти поступают прямо на полевую рембазу. При этом военнослужащие из числа призванных в рамках частичной мобилизации проходят на рембазе обучение."Незначительные поломки мы не считаем проблемные - экипаж залез, два-три человека, скинули радиатор, и машина едет дальше... То есть экипаж участвует в ремонтных работах тоже. У меня уже люди набрались много опыта в ходе СВО, иногда помогаем вспомнить навыки и мобилизованным экипажам, которые могли что-то подзабыть. Так что можно сказать, что мы занимаемся и обучением", - рассказал командир ремонтного подразделения.
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запорожская область
нижний тагил
курган
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запорожская область, нижний тагил, курган, уралвагонзавод, омсктрансмаш, т-72 "урал", т-80, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Нижний Тагил, Курган, Уралвагонзавод, Омсктрансмаш, Т-72 "Урал", Т-80, БМП-3
07:54 08.11.2022 (обновлено: 07:57 08.11.2022)
 
В ремонтном подразделении рассказали о своей работе в Запорожской области

Военные ЮВО из ремонтного подразделения восстанавливают боевую технику в полевых условиях

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении
Работа ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа ремонтных подразделений ЮВО на Запорожском направлении
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа из ремонтного подразделения вместе с представителями оборонных заводов без выходных выполняют работу по восстановлению боевой техники в полевых условиях на Запорожском направлении, передаёт корреспондент РИА Новости.
Полевая ремонтная база развернута прямо в поле на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения, что позволяет восстановить и починить боевую технику и быстро ввести ее в бой.
Первичную дефектовку техники помогают провести специалисты оборонных предприятий, которые хорошо знают особенности своей продукции. Например, за танки Т-72 различных модификаций отвечают инженеры из Нижнего Тагила, которые представляют "Уралвагонзавод", за Т-80 уже берутся работники сибирского "Омсктрансмаша", а за БМП-3 - техники из Кургана, где производится эта машина.
Если технику можно восстановить в поле, то запчасти поступают прямо на полевую рембазу. При этом военнослужащие из числа призванных в рамках частичной мобилизации проходят на рембазе обучение.
"Незначительные поломки мы не считаем проблемные - экипаж залез, два-три человека, скинули радиатор, и машина едет дальше... То есть экипаж участвует в ремонтных работах тоже. У меня уже люди набрались много опыта в ходе СВО, иногда помогаем вспомнить навыки и мобилизованным экипажам, которые могли что-то подзабыть. Так что можно сказать, что мы занимаемся и обучением", - рассказал командир ремонтного подразделения.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьНижний ТагилКурганУралвагонзаводОмсктрансмашТ-72 "Урал"Т-80БМП-3
 
 
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