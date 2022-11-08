https://ria.ru/20221108/vosstanovlenie-1829848476.html

В ремонтном подразделении рассказали о своей работе в Запорожской области

В ремонтном подразделении рассказали о своей работе в Запорожской области - РИА Новости, 08.11.2022

В ремонтном подразделении рассказали о своей работе в Запорожской области

Военнослужащие Южного военного округа из ремонтного подразделения вместе с представителями оборонных заводов без выходных выполняют работу по восстановлению... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T07:54

2022-11-08T07:54

2022-11-08T07:57

специальная военная операция на украине

запорожская область

нижний тагил

курган

уралвагонзавод

омсктрансмаш

т-72 "урал"

т-80

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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Военнослужащие Южного военного округа из ремонтного подразделения вместе с представителями оборонных заводов без выходных выполняют работу по восстановлению боевой техники в полевых условиях на Запорожском направлении, передаёт корреспондент РИА Новости.Полевая ремонтная база развернута прямо в поле на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения, что позволяет восстановить и починить боевую технику и быстро ввести ее в бой.Первичную дефектовку техники помогают провести специалисты оборонных предприятий, которые хорошо знают особенности своей продукции. Например, за танки Т-72 различных модификаций отвечают инженеры из Нижнего Тагила, которые представляют "Уралвагонзавод", за Т-80 уже берутся работники сибирского "Омсктрансмаша", а за БМП-3 - техники из Кургана, где производится эта машина.Если технику можно восстановить в поле, то запчасти поступают прямо на полевую рембазу. При этом военнослужащие из числа призванных в рамках частичной мобилизации проходят на рембазе обучение."Незначительные поломки мы не считаем проблемные - экипаж залез, два-три человека, скинули радиатор, и машина едет дальше... То есть экипаж участвует в ремонтных работах тоже. У меня уже люди набрались много опыта в ходе СВО, иногда помогаем вспомнить навыки и мобилизованным экипажам, которые могли что-то подзабыть. Так что можно сказать, что мы занимаемся и обучением", - рассказал командир ремонтного подразделения.

https://ria.ru/20221031/vsu-1828075821.html

запорожская область

нижний тагил

курган

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запорожская область, нижний тагил, курган, уралвагонзавод, омсктрансмаш, т-72 "урал", т-80, бмп-3