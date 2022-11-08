https://ria.ru/20221108/vodosnabzhenie-1830024613.html

Жители Первомайска в ЛНР остались без водоснабжения

Жители Первомайска в ЛНР остались без водоснабжения - РИА Новости, 08.11.2022

Жители Первомайска в ЛНР остались без водоснабжения

Первомайск в ЛНР остался без водоснабжения из-за аварии на насосной станции, сообщило правительство Луганской Народной Республики. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:24

2022-11-08T17:24

2022-11-08T17:24

специальная военная операция на украине

в мире

первомайск

луганская народная республика

леонид пасечник

украина

донбасс

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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Первомайск в ЛНР остался без водоснабжения из-за аварии на насосной станции, сообщило правительство Луганской Народной Республики.Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что водоснабжение населенных пунктов республики – это одна из основных проблем, и решение вопроса является одним из приоритетных.

https://ria.ru/20220609/stantsiya-1794314800.html

первомайск

луганская народная республика

украина

донбасс

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в мире, первомайск, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, донбасс