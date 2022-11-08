https://ria.ru/20221108/vodosnabzhenie-1830024613.html
Жители Первомайска в ЛНР остались без водоснабжения
Жители Первомайска в ЛНР остались без водоснабжения - РИА Новости, 08.11.2022
Жители Первомайска в ЛНР остались без водоснабжения
Первомайск в ЛНР остался без водоснабжения из-за аварии на насосной станции, сообщило правительство Луганской Народной Республики. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:24
2022-11-08T17:24
2022-11-08T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
первомайск
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Первомайск в ЛНР остался без водоснабжения из-за аварии на насосной станции, сообщило правительство Луганской Народной Республики.Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что водоснабжение населенных пунктов республики – это одна из основных проблем, и решение вопроса является одним из приоритетных.
https://ria.ru/20220609/stantsiya-1794314800.html
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в мире, первомайск, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Первомайск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Украина, Донбасс
Жители Первомайска в ЛНР остались без водоснабжения
Правительство ЛНР: в Первомайске прекратили подачу воды из-за аварии на насосной станции