https://ria.ru/20221108/vodolazkin-1830012325.html

Книга Водолазкина "Брисбен" выдвинута на Дублинскую литературную премию

Книга Водолазкина "Брисбен" выдвинута на Дублинскую литературную премию - РИА Новости, 08.11.2022

Книга Водолазкина "Брисбен" выдвинута на Дублинскую литературную премию

Библиотека иностранной литературы имени Рудомино ("Иностранка") выдвинула роман Евгения Водолазкина "Брисбен" на Дублинскую литературную премию, сообщает... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T17:37

2022-11-08T17:37

2022-11-08T17:37

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Библиотека иностранной литературы имени Рудомино ("Иностранка") выдвинула роман Евгения Водолазкина "Брисбен" на Дублинскую литературную премию, сообщает пресс-служба учреждения.Шорт-лист объявят в марте 2023 года."Брисбен" рассказывает о молодом музыканте. История его жизни перекликается с событиями современности, а внезапно поставленный диагноз меняет будни персонажа. Герой задумывается о своем месте в мире. В 2019 году произведение попало в шорт-лист премии "Большая книга" и победило в Национальном конкурсе "Книга года" в номинации "Проза года".Дублинская премия учреждена в 1996. Единственным российским произведением, номинированным на премию и прошедшим в финал, был роман "Чапаев и пустота" Виктора Пелевина (2001). Призовой фонд составляет 100 тысяч евро, из которых 75 процентов отдаются автору, а 25 — переводчику."Иностранка" — единственная российская библиотека, которая принимает участие в выдвижении претендентов. В 2022 году она номинировала книгу Марии Степановой "Память Памяти", которая по итогам конкурсного отбора оказалась в лонг-листе.

https://ria.ru/20221103/brigittegiraud-1829004334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

книги, евгений водолазкин, виктор пелевин, мария степанова, новости культуры, дублин, всероссийская библиотека иностранной литературы