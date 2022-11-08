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Книга Водолазкина "Брисбен" выдвинута на Дублинскую литературную премию - РИА Новости, 08.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221108/vodolazkin-1830012325.html
Книга Водолазкина "Брисбен" выдвинута на Дублинскую литературную премию
Книга Водолазкина "Брисбен" выдвинута на Дублинскую литературную премию - РИА Новости, 08.11.2022
Книга Водолазкина "Брисбен" выдвинута на Дублинскую литературную премию
Библиотека иностранной литературы имени Рудомино ("Иностранка") выдвинула роман Евгения Водолазкина "Брисбен" на Дублинскую литературную премию, сообщает... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T17:37
2022-11-08T17:37
культура
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виктор пелевин
мария степанова
новости культуры
дублин
всероссийская библиотека иностранной литературы
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Библиотека иностранной литературы имени Рудомино ("Иностранка") выдвинула роман Евгения Водолазкина "Брисбен" на Дублинскую литературную премию, сообщает пресс-служба учреждения.Шорт-лист объявят в марте 2023 года."Брисбен" рассказывает о молодом музыканте. История его жизни перекликается с событиями современности, а внезапно поставленный диагноз меняет будни персонажа. Герой задумывается о своем месте в мире. В 2019 году произведение попало в шорт-лист премии "Большая книга" и победило в Национальном конкурсе "Книга года" в номинации "Проза года".Дублинская премия учреждена в 1996. Единственным российским произведением, номинированным на премию и прошедшим в финал, был роман "Чапаев и пустота" Виктора Пелевина (2001). Призовой фонд составляет 100 тысяч евро, из которых 75 процентов отдаются автору, а 25 — переводчику."Иностранка" — единственная российская библиотека, которая принимает участие в выдвижении претендентов. В 2022 году она номинировала книгу Марии Степановой "Память Памяти", которая по итогам конкурсного отбора оказалась в лонг-листе.
https://ria.ru/20221103/brigittegiraud-1829004334.html
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книги, евгений водолазкин, виктор пелевин, мария степанова, новости культуры, дублин, всероссийская библиотека иностранной литературы
Культура, Книги, Евгений Водолазкин, Виктор Пелевин, Мария Степанова, Новости культуры, Дублин, Всероссийская библиотека иностранной литературы
17:37 08.11.2022
 
Книга Водолазкина "Брисбен" выдвинута на Дублинскую литературную премию

"Иностранка" выдвинула книгу Водолазкина "Брисбен" на Дублинскую литературную премию

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкПисатель Евгений Водолазкин
Писатель Евгений Водолазкин - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Библиотека иностранной литературы имени Рудомино ("Иностранка") выдвинула роман Евгения Водолазкина "Брисбен" на Дублинскую литературную премию, сообщает пресс-служба учреждения.
Шорт-лист объявят в марте 2023 года.
"Брисбен" рассказывает о молодом музыканте. История его жизни перекликается с событиями современности, а внезапно поставленный диагноз меняет будни персонажа. Герой задумывается о своем месте в мире. В 2019 году произведение попало в шорт-лист премии "Большая книга" и победило в Национальном конкурсе "Книга года" в номинации "Проза года".
Дублинская премия учреждена в 1996. Единственным российским произведением, номинированным на премию и прошедшим в финал, был роман "Чапаев и пустота" Виктора Пелевина (2001). Призовой фонд составляет 100 тысяч евро, из которых 75 процентов отдаются автору, а 25 — переводчику.
"Иностранка" — единственная российская библиотека, которая принимает участие в выдвижении претендентов. В 2022 году она номинировала книгу Марии Степановой "Память Памяти", которая по итогам конкурсного отбора оказалась в лонг-листе.
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КультураКнигиЕвгений ВодолазкинВиктор ПелевинМария СтепановаНовости культурыДублинВсероссийская библиотека иностранной литературы
 
 
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