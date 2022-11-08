https://ria.ru/20221108/vmeshatelstvo-1829860866.html

Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью

Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью - РИА Новости, 08.11.2022

Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью

Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США, однако вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств является реальностью, заявил глава... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:34

2022-11-08T09:34

2022-11-08T10:00

леонид слуцкий (политик)

сша

россия

политика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США, однако вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств является реальностью, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Ранее бизнесмен Евгений Пригожин иронично прокомментировал в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" вопрос журналистов о "попытках интервенции" со стороны России в выборы в конгресс США: "мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться", "аккуратно, точно, хирургически", и во время "точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на это сказала, что "эти комментарии не говорят нам ничего нового или удивительного". По ее словам, США видят попытки России "подрывать демократию и сеять разобщенность" в американском обществе."Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США. Это бред. А вот вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств, попытки сдерживания нашей страны - реальность. Займитесь проблемами своих далеко не таких уж глупых избирателей, они явно требуют не меньшего внимания, чем режим (Владимира) Зеленского", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что промежуточные выборы в конгресс еще не начались, а Белый дом уже "показательно вздыхает в связи с якобы "российским вмешательством", при этом любой проявленный сарказм в России на этот счет вызывает бурную реакцию госдепартамента, где на полном серьезе заявляют о какой-то "демонстрации безнаказанности"."Демонстрация безнаказанности - очень верное определение для всей американской внешней политики. В особенности - для введения незаконных санкций под надуманными предлогами, когда Демократическая партия США пыталась оправдать свои поражения на президентских выборах 2016 года атаками "российских хакеров", - сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20221108/vybory-1829767054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), сша, россия, политика