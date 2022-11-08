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Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью - РИА Новости, 08.11.2022
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Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью
Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью - РИА Новости, 08.11.2022
Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью
Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США, однако вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств является реальностью, заявил глава... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:34
2022-11-08T10:00
леонид слуцкий (политик)
сша
россия
политика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США, однако вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств является реальностью, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Ранее бизнесмен Евгений Пригожин иронично прокомментировал в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" вопрос журналистов о "попытках интервенции" со стороны России в выборы в конгресс США: "мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться", "аккуратно, точно, хирургически", и во время "точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на это сказала, что "эти комментарии не говорят нам ничего нового или удивительного". По ее словам, США видят попытки России "подрывать демократию и сеять разобщенность" в американском обществе."Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США. Это бред. А вот вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств, попытки сдерживания нашей страны - реальность. Займитесь проблемами своих далеко не таких уж глупых избирателей, они явно требуют не меньшего внимания, чем режим (Владимира) Зеленского", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что промежуточные выборы в конгресс еще не начались, а Белый дом уже "показательно вздыхает в связи с якобы "российским вмешательством", при этом любой проявленный сарказм в России на этот счет вызывает бурную реакцию госдепартамента, где на полном серьезе заявляют о какой-то "демонстрации безнаказанности"."Демонстрация безнаказанности - очень верное определение для всей американской внешней политики. В особенности - для введения незаконных санкций под надуманными предлогами, когда Демократическая партия США пыталась оправдать свои поражения на президентских выборах 2016 года атаками "российских хакеров", - сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20221108/vybory-1829767054.html
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леонид слуцкий (политик), сша, россия, политика
Леонид Слуцкий (политик), США, Россия, Политика
09:34 08.11.2022 (обновлено: 10:00 08.11.2022)
 
Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США, однако вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств является реальностью, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин иронично прокомментировал в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" вопрос журналистов о "попытках интервенции" со стороны России в выборы в конгресс США: "мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться", "аккуратно, точно, хирургически", и во время "точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на это сказала, что "эти комментарии не говорят нам ничего нового или удивительного". По ее словам, США видят попытки России "подрывать демократию и сеять разобщенность" в американском обществе.
Официальный сборщик бюллетеней избирательной комиссии округа Кайахога вручает избирателю наклейку Я проголосовал - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 08:00
Россия выйдет победителем из американских выборов
"Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США. Это бред. А вот вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств, попытки сдерживания нашей страны - реальность. Займитесь проблемами своих далеко не таких уж глупых избирателей, они явно требуют не меньшего внимания, чем режим (Владимира) Зеленского", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что промежуточные выборы в конгресс еще не начались, а Белый дом уже "показательно вздыхает в связи с якобы "российским вмешательством", при этом любой проявленный сарказм в России на этот счет вызывает бурную реакцию госдепартамента, где на полном серьезе заявляют о какой-то "демонстрации безнаказанности".
"Демонстрация безнаказанности - очень верное определение для всей американской внешней политики. В особенности - для введения незаконных санкций под надуманными предлогами, когда Демократическая партия США пыталась оправдать свои поражения на президентских выборах 2016 года атаками "российских хакеров", - сообщил парламентарий.
Промежуточные выборы в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 01:11
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Леонид Слуцкий (политик)СШАРоссияПолитика
 
 
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