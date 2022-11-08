https://ria.ru/20221108/vmeshatelstvo-1829860866.html
Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью
Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью - РИА Новости, 08.11.2022
Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью
Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США, однако вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств является реальностью, заявил глава... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:34
2022-11-08T09:34
2022-11-08T10:00
леонид слуцкий (политик)
сша
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4c69f41a55c6c72f6dca2aebb9d9a10c.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США, однако вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств является реальностью, заявил глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Ранее бизнесмен Евгений Пригожин иронично прокомментировал в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" вопрос журналистов о "попытках интервенции" со стороны России в выборы в конгресс США: "мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться", "аккуратно, точно, хирургически", и во время "точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на это сказала, что "эти комментарии не говорят нам ничего нового или удивительного". По ее словам, США видят попытки России "подрывать демократию и сеять разобщенность" в американском обществе."Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США. Это бред. А вот вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств, попытки сдерживания нашей страны - реальность. Займитесь проблемами своих далеко не таких уж глупых избирателей, они явно требуют не меньшего внимания, чем режим (Владимира) Зеленского", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он отметил, что промежуточные выборы в конгресс еще не начались, а Белый дом уже "показательно вздыхает в связи с якобы "российским вмешательством", при этом любой проявленный сарказм в России на этот счет вызывает бурную реакцию госдепартамента, где на полном серьезе заявляют о какой-то "демонстрации безнаказанности"."Демонстрация безнаказанности - очень верное определение для всей американской внешней политики. В особенности - для введения незаконных санкций под надуманными предлогами, когда Демократическая партия США пыталась оправдать свои поражения на президентских выборах 2016 года атаками "российских хакеров", - сообщил парламентарий.
https://ria.ru/20221108/vybory-1829767054.html
https://ria.ru/20221108/vybory-1829050584.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156243/80/1562438029_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_3d24b152e4b7fe5462f906ba956f7a26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), сша, россия, политика
Леонид Слуцкий (политик), США, Россия, Политика
09:34 08.11.2022 (обновлено: 10:00 08.11.2022)
Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью
Лидер ЛДПР Слуцкий назвал вмешательство США в дела суверенных государств реальностью
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США, однако вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств является реальностью, заявил
глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин
иронично прокомментировал в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" вопрос журналистов о "попытках интервенции" со стороны России в выборы в конгресс США
: "мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться", "аккуратно, точно, хирургически", и во время "точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
на это сказала, что "эти комментарии не говорят нам ничего нового или удивительного". По ее словам, США видят попытки России "подрывать демократию и сеять разобщенность" в американском обществе.
"Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы в США. Это бред. А вот вмешательство Вашингтона в дела суверенных государств, попытки сдерживания нашей страны - реальность. Займитесь проблемами своих далеко не таких уж глупых избирателей, они явно требуют не меньшего внимания, чем режим (Владимира) Зеленского", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Также он отметил, что промежуточные выборы в конгресс еще не начались, а Белый дом уже "показательно вздыхает в связи с якобы "российским вмешательством", при этом любой проявленный сарказм в России на этот счет вызывает бурную реакцию госдепартамента, где на полном серьезе заявляют о какой-то "демонстрации безнаказанности".
"Демонстрация безнаказанности - очень верное определение для всей американской внешней политики. В особенности - для введения незаконных санкций под надуманными предлогами, когда Демократическая партия США пыталась оправдать свои поражения на президентских выборах 2016 года атаками "российских хакеров", - сообщил парламентарий.