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На выставке в Шанхае отменили видеообращение главы Евросовета - РИА Новости, 08.11.2022
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На выставке в Шанхае отменили видеообращение главы Евросовета
На выставке в Шанхае отменили видеообращение главы Евросовета - РИА Новости, 08.11.2022
На выставке в Шанхае отменили видеообращение главы Евросовета
Китай отменил видеообращение главы Европейского совета Шарля Мишеля на церемонии открытия международной торговой выставки CIIE в Шанхае на прошлой неделе, в... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T10:54
2022-11-08T10:56
в мире
шарль мишель
си цзиньпин
россия
китай
шанхай
евросовет
европейский совет
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Китай отменил видеообращение главы Европейского совета Шарля Мишеля на церемонии открытия международной торговой выставки CIIE в Шанхае на прошлой неделе, в котором Мишель должен был раскритиковать спецоперацию РФ на Украине и призвать к снижению торговой зависимости от КНР, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.Агентство отмечает, ссылаясь на выдержки из записанного обращения, предоставленные европейскими дипломатами, что в речи Мишеля должна была прозвучать резкая критика спецоперации России на Украине. Также в обращении говорилось, что Европа была "чрезмерно зависима" от РФ в плане ископаемого топлива. Кроме того, дипломаты отметили, что в речи Мишеля подчеркивалось, что в Европе желают "баланса в торговых отношениях" для избежания "чрезмерной зависимости", и что это также относится к отношениям с КНР."Китайские власти, ответственные за крупную торговую выставку в Шанхае, убрали обращение главы Европейского совета на церемонии открытия, в котором он должен был раскритиковать "незаконную войну" России на Украине и призвать к снижению торговой зависимости от Китая", - передает агентство во вторник.Три европейских дипломата заявили агентству, что записанное обращение Мишеля должно было стать одним из нескольких выступлений мировых лидеров и глав международных организаций, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина, на выставке.Официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс подтвердил агентству, что глава Евросовета был приглашен выступить на мероприятии. По словам представителя, европейская сторона действительно предоставила по запросу китайских властей записанное обращение, которое в конечном счете не было показано.Пятая Международная китайская выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022 открылась на прошлой неделе в Шанхае. Она продлится до 10 ноября.
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в мире, шарль мишель, си цзиньпин, россия, китай, шанхай, евросовет, европейский совет
В мире, Шарль Мишель, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Шанхай, Евросовет, Европейский совет
10:54 08.11.2022 (обновлено: 10:56 08.11.2022)
 
На выставке в Шанхае отменили видеообращение главы Евросовета

Рейтер: на выставке в Шанхае отменили видеообращение главы Евросовета с критикой России

© Фото : Илья ДолговШанхай
Шанхай - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : Илья Долгов
Шанхай. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Китай отменил видеообращение главы Европейского совета Шарля Мишеля на церемонии открытия международной торговой выставки CIIE в Шанхае на прошлой неделе, в котором Мишель должен был раскритиковать спецоперацию РФ на Украине и призвать к снижению торговой зависимости от КНР, передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов.
Агентство отмечает, ссылаясь на выдержки из записанного обращения, предоставленные европейскими дипломатами, что в речи Мишеля должна была прозвучать резкая критика спецоперации России на Украине. Также в обращении говорилось, что Европа была "чрезмерно зависима" от РФ в плане ископаемого топлива. Кроме того, дипломаты отметили, что в речи Мишеля подчеркивалось, что в Европе желают "баланса в торговых отношениях" для избежания "чрезмерной зависимости", и что это также относится к отношениям с КНР.
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"Китайские власти, ответственные за крупную торговую выставку в Шанхае, убрали обращение главы Европейского совета на церемонии открытия, в котором он должен был раскритиковать "незаконную войну" России на Украине и призвать к снижению торговой зависимости от Китая", - передает агентство во вторник.
Три европейских дипломата заявили агентству, что записанное обращение Мишеля должно было стать одним из нескольких выступлений мировых лидеров и глав международных организаций, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина, на выставке.
Официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс подтвердил агентству, что глава Евросовета был приглашен выступить на мероприятии. По словам представителя, европейская сторона действительно предоставила по запросу китайских властей записанное обращение, которое в конечном счете не было показано.
Пятая Международная китайская выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022 открылась на прошлой неделе в Шанхае. Она продлится до 10 ноября.
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