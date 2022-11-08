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Британия направит в Эстонию ударные вертолеты Apache и Chinook
Британия направит в Эстонию ударные вертолеты Apache и Chinook - РИА Новости, 08.11.2022
Британия направит в Эстонию ударные вертолеты Apache и Chinook
Великобритания собирается направить ударные вертолеты Apache и вертолеты Chinook в Эстонию для повышения эффективности боевой батальонной группы НАТО, говорится РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T20:31
2022-11-08T20:31
2022-11-08T20:31
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бен уоллес
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Великобритания собирается направить ударные вертолеты Apache и вертолеты Chinook в Эстонию для повышения эффективности боевой батальонной группы НАТО, говорится в совместном заявлении минобороны Британии Бена Уоллеса и его коллеги из Эстонии Ханно Певкура."Великобритания повысит эффективность постоянно базирующейся боевой группы расширенного передового присутствия, сохранив в стране средства дивизионного уровня (в частности, системы ПВО малой дальности и реактивные системы залпового огня), дополнив их периодическим развертыванием дополнительных сил и средств, включая вертолеты Apache и Chinook", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте правительства Британии.Как отмечается в заявлении, переброска начнется в январе 2023 года.На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Боевая батальонная группа НАТО в составе около 1,2 тысячи военнослужащих была дислоцирована в военном городке Тапа с апреля 2017 года. Международный батальон НАТО возглавляет Великобритания. В нем также, меняя друг друга в порядке ротации, проходят службу военные из Франции и Дании.
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в мире, бен уоллес, ханно певкур, эстония, великобритания, варшава, нато
В мире, Бен Уоллес, Ханно Певкур, Эстония, Великобритания, Варшава, НАТО
Британия направит в Эстонию ударные вертолеты Apache и Chinook
Британия направит в Эстонию вертолеты для повышения эффективности боевой группы НАТО