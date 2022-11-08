Венгрия может провести судебные реформы, сообщили СМИ
Politico: Венгрия может провести судебные реформы для получения финансирования ЕС
Вид на Дунай в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Венгрия намерена провести масштабные реформы судебной системы для получения доступа к финансированию ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на полученные им документы.
Согласно проекту документов, реформы подразумевают усиление Национального судебного совета, который сможет издавать обязывающие консультативные заключения по ряду решений и пересматривать назначение судей. Будапешт также изучает возможность обеспечения независимости этого органа и выделение ему необходимого бюджета. Реформы могут также коснуться Верховного суда Венгрии. Правительство страны, как пишет издание, также планирует ряд изменений в государственных органах, чтобы запретить им как-либо воздействовать на решения конституционного суда страны.
24 октября, 23:57Орбан обвинил Германию во вмешательстве во внутренние дела Венгрии
Предлагаемые реформы могут вступить в силу к первому кварталу следующего года, а завершены будут к определенной дате, которую еще предстоит определить.
Как сообщили Politico источники и дипломаты в ЕС, Еврокомиссия может принять решение по выделению финансирования Венгрии к концу месяца, этот вопрос может обсуждаться на встрече на следующей неделе или через неделю. Предположительно, разблокировка средств для Венгрии может побудить Будапешт отказаться от вето по ряду ключевых вопросов в ЕС, в том числе по выделению помощи Украине.
В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.
На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.