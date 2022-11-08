https://ria.ru/20221108/vengriya-1829849303.html

Венгрия может провести судебные реформы, сообщили СМИ

Венгрия может провести судебные реформы, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.11.2022

Венгрия может провести судебные реформы, сообщили СМИ

Венгрия намерена провести масштабные реформы судебной системы для получения доступа к финансированию ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на полученные им... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T08:13

2022-11-08T08:13

2022-11-08T08:13

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Венгрия намерена провести масштабные реформы судебной системы для получения доступа к финансированию ЕС, пишет издание Politico со ссылкой на полученные им документы.Согласно проекту документов, реформы подразумевают усиление Национального судебного совета, который сможет издавать обязывающие консультативные заключения по ряду решений и пересматривать назначение судей. Будапешт также изучает возможность обеспечения независимости этого органа и выделение ему необходимого бюджета. Реформы могут также коснуться Верховного суда Венгрии. Правительство страны, как пишет издание, также планирует ряд изменений в государственных органах, чтобы запретить им как-либо воздействовать на решения конституционного суда страны.Предлагаемые реформы могут вступить в силу к первому кварталу следующего года, а завершены будут к определенной дате, которую еще предстоит определить.Как сообщили Politico источники и дипломаты в ЕС, Еврокомиссия может принять решение по выделению финансирования Венгрии к концу месяца, этот вопрос может обсуждаться на встрече на следующей неделе или через неделю. Предположительно, разблокировка средств для Венгрии может побудить Будапешт отказаться от вето по ряду ключевых вопросов в ЕС, в том числе по выделению помощи Украине.В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства-получатели общеевропейских финансовых средств будут придерживаться ценностей и норм Евросоюза, и чтобы у ЕС был механизм прекращать такое финансирование в случае отхода от норм. "Условный механизм" вводится на фоне многолетних разногласий в ЕС, прежде всего, из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.

https://ria.ru/20221024/orban-1826409082.html

https://ria.ru/20221107/pomosch-1829802051.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, будапешт, украина, еврокомиссия, евросоюз