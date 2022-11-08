https://ria.ru/20221108/valyut-1830006184.html

Официальный курс доллара на среду составил 60,9 рубля

Официальный курс доллара на среду составил 60,9 рубля - РИА Новости, 08.11.2022

Официальный курс доллара на среду составил 60,9 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 25,93 копейки - до 60,9774 рубля, курс евро - на 7,82 копейки, до 60,8231 рубля,... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T16:31

2022-11-08T16:31

2022-11-08T16:31

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 25,93 копейки - до 60,9774 рубля, курс евро - на 7,82 копейки, до 60,8231 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа