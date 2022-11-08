https://ria.ru/20221108/ukraina-1829937003.html

ВС России сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24

ВС России сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24 - РИА Новости, 08.11.2022

ВС России сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24

Российские системы ПВО и истребительная авиация уничтожили украинский вертолет Ми-24 в Херсонской области и самолет Су-25 в ДНР, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T13:28

2022-11-08T13:28

2022-11-08T16:31

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

су-25

ми-24

безопасность

херсонская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО и истребительная авиация уничтожили украинский вертолет Ми-24 в Херсонской области и самолет Су-25 в ДНР, сообщило во вторник Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововоскресенское Херсонской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Также российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха" и семь беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны. Кроме того, за сутки были уничтожены в воздухе семь украинских дронов в ЛНР, ДНР, Николаевской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20221107/matyushenko-1829823421.html

россия

херсонская область

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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