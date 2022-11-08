https://ria.ru/20221108/ukraina-1829937003.html
ВС России сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24
ВС России сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24 - РИА Новости, 08.11.2022
ВС России сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24
Российские системы ПВО и истребительная авиация уничтожили украинский вертолет Ми-24 в Херсонской области и самолет Су-25 в ДНР, сообщило во вторник Минобороны... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T13:28
2022-11-08T13:28
2022-11-08T16:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
су-25
ми-24
безопасность
херсонская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО и истребительная авиация уничтожили украинский вертолет Ми-24 в Херсонской области и самолет Су-25 в ДНР, сообщило во вторник Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововоскресенское Херсонской области сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении российского военного ведомства."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Также российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха" и семь беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны. Кроме того, за сутки были уничтожены в воздухе семь украинских дронов в ЛНР, ДНР, Николаевской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20221107/matyushenko-1829823421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:28 08.11.2022 (обновлено: 16:31 08.11.2022)
ВС России сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-24
Минобороны: ВС России сбили украинские самолет Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников