https://ria.ru/20221108/ukraina-1829927288.html
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит во вторник в Винницкой и Житомирской областях, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T12:58
2022-11-08T12:58
2022-11-08T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
житомирская область
винницкая область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791161266_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_5e599c174d8192d76fe79674198e3e9f.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит во вторник в Винницкой и Житомирской областях, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в указанных областях. В сообщении говорится, что "тревога объявлена в 12.36".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
украина
житомирская область
винницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791161266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6209f7b2bece64143b7876e278b39732.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, житомирская область, винницкая область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Житомирская область, Винницкая область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Винницкой и Житомирской областях Украины объявили воздушную тревогу