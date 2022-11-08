https://ria.ru/20221108/ukraina-1829927288.html

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.11.2022

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит во вторник в Винницкой и Житомирской областях, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T12:58

2022-11-08T12:58

2022-11-08T12:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

житомирская область

винницкая область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога звучит во вторник в Винницкой и Житомирской областях, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации.Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в указанных областях. В сообщении говорится, что "тревога объявлена в 12.36".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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житомирская область

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Кирилл Волков

в мире, украина, житомирская область, винницкая область, ситуация в днр и лнр