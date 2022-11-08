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"Хватит". Британцы обрушились с критикой на нового премьера из-за Украины - РИА Новости, 08.11.2022
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"Хватит". Британцы обрушились с критикой на нового премьера из-за Украины
"Хватит". Британцы обрушились с критикой на нового премьера из-за Украины - РИА Новости, 08.11.2022
"Хватит". Британцы обрушились с критикой на нового премьера из-за Украины
Читатели британской Daily Mail призвали премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака перестать финансово поддерживать Украину и решать энергетический... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:14
2022-11-08T11:41
цены на нефть
риши сунак
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail призвали премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака перестать финансово поддерживать Украину и решать энергетический кризис за счет добычи необходимых ресурсов внутри страны.Поводом стала статья, в которой говорится, что Лондон близок к заключению крупной газовой сделки с Вашингтоном."Мы должны перестать принимать глубокое участие в войне на Украине. Хватит финансировать убийства", — написал Geo."Лучше бы он скорее прекратил помогать и отправлять деньги Украине, но, поскольку он миллионер, ему непонятно, чего хотят простые люди", — посетовал Jail me or bail me."Консерваторы уже прекратили отправлять многие миллиарды фунтов деспотам на Украине, и если нет, то почему? А что насчет огромного количества бедняков в нашей стране? Или их судьба всем безразлична?" — поинтересовался Jackthe lad."Нам нужно добывать свои собственные нефть и газ", — отметил Boltneck."Нам бы не пришлось отправлять миллиарды фунтов за рубеж, чтобы покупать американский газ, полученный с помощью фрэкинга, если бы ты сам разрешил его так добывать, Риши", — подытожил Peter Kirsten.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии и главы правительства заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс пробыла премьером лишь 44 дня. За этот срок она успела оказаться под шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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цены на нефть, риши сунак, борис джонсон, лиз трасс, вашингтон (штат), лондон, украина, евросоюз, в мире
Цены на нефть, Риши Сунак, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Вашингтон (штат), Лондон, Украина, Евросоюз, В мире
09:14 08.11.2022 (обновлено: 11:41 08.11.2022)
 
"Хватит". Британцы обрушились с критикой на нового премьера из-за Украины

Читатели Daily Mail потребовали, чтобы Великобритания перестала финансировать Киев

© AP Photo / Matt DunhamРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail призвали премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака перестать финансово поддерживать Украину и решать энергетический кризис за счет добычи необходимых ресурсов внутри страны.
Поводом стала статья, в которой говорится, что Лондон близок к заключению крупной газовой сделки с Вашингтоном.
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В Белом доме заявили, что конгресс США продолжит поддерживать Украину
"Мы должны перестать принимать глубокое участие в войне на Украине. Хватит финансировать убийства", — написал Geo.
"Лучше бы он скорее прекратил помогать и отправлять деньги Украине, но, поскольку он миллионер, ему непонятно, чего хотят простые люди", — посетовал Jail me or bail me.

"Консерваторы уже прекратили отправлять многие миллиарды фунтов деспотам на Украине, и если нет, то почему? А что насчет огромного количества бедняков в нашей стране? Или их судьба всем безразлична?" — поинтересовался Jackthe lad.
"Нам нужно добывать свои собственные нефть и газ", — отметил Boltneck.

"Именно таков план США по вытеснению российского газа, чтобы получить контроль над ЕС путем продажи дорогого американского газа", — прокомментировал RB3445.

"Нам бы не пришлось отправлять миллиарды фунтов за рубеж, чтобы покупать американский газ, полученный с помощью фрэкинга, если бы ты сам разрешил его так добывать, Риши", — подытожил Peter Kirsten.

Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии и главы правительства заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс пробыла премьером лишь 44 дня. За этот срок она успела оказаться под шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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Цены на нефтьРиши СунакБорис ДжонсонЛиз ТрассВашингтон (штат)ЛондонУкраинаЕвросоюзВ мире
 
 
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