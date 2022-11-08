09:14 08.11.2022 (обновлено: 11:41 08.11.2022)
"Хватит". Британцы обрушились с критикой на нового премьера из-за Украины
Читатели Daily Mail потребовали, чтобы Великобритания перестала финансировать Киев
© AP Photo / Matt DunhamРиши Сунак
© AP Photo / Matt Dunham
Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Читатели британской Daily Mail призвали премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака перестать финансово поддерживать Украину и решать энергетический кризис за счет добычи необходимых ресурсов внутри страны.
Поводом стала статья, в которой говорится, что Лондон близок к заключению крупной газовой сделки с Вашингтоном.
"Мы должны перестать принимать глубокое участие в войне на Украине. Хватит финансировать убийства", — написал Geo.
"Лучше бы он скорее прекратил помогать и отправлять деньги Украине, но, поскольку он миллионер, ему непонятно, чего хотят простые люди", — посетовал Jail me or bail me.
"Консерваторы уже прекратили отправлять многие миллиарды фунтов деспотам на Украине, и если нет, то почему? А что насчет огромного количества бедняков в нашей стране? Или их судьба всем безразлична?" — поинтересовался Jackthe lad.
"Консерваторы уже прекратили отправлять многие миллиарды фунтов деспотам на Украине, и если нет, то почему? А что насчет огромного количества бедняков в нашей стране? Или их судьба всем безразлична?" — поинтересовался Jackthe lad.
"Нам нужно добывать свои собственные нефть и газ", — отметил Boltneck.
"Нам бы не пришлось отправлять миллиарды фунтов за рубеж, чтобы покупать американский газ, полученный с помощью фрэкинга, если бы ты сам разрешил его так добывать, Риши", — подытожил Peter Kirsten.
Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии и главы правительства заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс пробыла премьером лишь 44 дня. За этот срок она успела оказаться под шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии и главы правительства заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Лиз Трасс пробыла премьером лишь 44 дня. За этот срок она успела оказаться под шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.