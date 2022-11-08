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В Приморье закрыли для посещения места обитания редких леопардов
В Приморье закрыли для посещения места обитания редких леопардов - РИА Новости, 08.11.2022
В Приморье закрыли для посещения места обитания редких леопардов
Туристический маршрут "Семивёрстка" и участок "Гамовский" закрыли для посещения в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье из-за угрозы природных пожаров, сообщает... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T05:03
2022-11-08T05:03
2022-11-08T11:35
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Туристический маршрут "Семивёрстка" и участок "Гамовский" закрыли для посещения в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье из-за угрозы природных пожаров, сообщает учреждение."Дирекция заповедников "Земля леопарда" приостановила посещение экологического маршрута "Семивёрстка" в нацпарке в связи с пожароопасным периодом. Временно прекращено также посещение туристами участка "Гамовский", - говорится в сообщении.Отмечается, что крупные пожары за пределами заповедной территории полыхали на юге Приморья в минувшие выходные: у поселка Славянка, у села Безверхово, а также в Надеждинском районе.Маршрут "Семивёрстка" имеет большую протяжённость и проходит в местах, где пламя может распространиться очень быстро. По данным нацпарка, временное закрытие тропы для посещений минимизирует вероятность пожаров и обезопасит туристов.В 2019 году территория национального парка "Земля леопарда" расширилась за счет включения в ее состав кластерного участка на полуострове Гамова. Ранее на его территории располагался оленепарк, часть еще сохранилась. Летом 2022 года ученые впервые с начала XXI века начали фиксировать появление дальневосточного леопарда на Гамова.Экотропы "Тропой леопарда" и "Кравцовские водопады" продолжают работу без изменений.Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.
https://ria.ru/20220427/krasnoyarsk-1785675996.html
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надеждинский район, приморский край, китай, новости - туризм
Надеждинский район, Приморский край, Китай, Новости - Туризм, Туризм
05:03 08.11.2022 (обновлено: 11:35 08.11.2022)
В Приморье закрыли для посещения места обитания редких леопардов
В Приморье закрыли для посещения часть мест нацпарка "Земля леопарда" из-за угрозы пожаров
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Туристический маршрут "Семивёрстка" и участок "Гамовский" закрыли для посещения в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье из-за угрозы природных пожаров, сообщает учреждение.
"Дирекция заповедников "Земля леопарда" приостановила посещение экологического маршрута "Семивёрстка" в нацпарке в связи с пожароопасным периодом. Временно прекращено также посещение туристами участка "Гамовский", - говорится в сообщении.
Отмечается, что крупные пожары за пределами заповедной территории полыхали на юге Приморья в минувшие выходные: у поселка Славянка, у села Безверхово, а также в Надеждинском районе
.
Маршрут "Семивёрстка" имеет большую протяжённость и проходит в местах, где пламя может распространиться очень быстро. По данным нацпарка, временное закрытие тропы для посещений минимизирует вероятность пожаров и обезопасит туристов.
В 2019 году территория национального парка "Земля леопарда" расширилась за счет включения в ее состав кластерного участка на полуострове Гамова. Ранее на его территории располагался оленепарк, часть еще сохранилась. Летом 2022 года ученые впервые с начала XXI века начали фиксировать появление дальневосточного леопарда на Гамова.
Экотропы "Тропой леопарда" и "Кравцовские водопады" продолжают работу без изменений.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке в Китае
у границы с Россией
. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.