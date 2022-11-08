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Су-27 Балтийского флота провели воздушный бой с условным противником - РИА Новости, 08.11.2022
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Су-27 Балтийского флота провели воздушный бой с условным противником
Су-27 Балтийского флота провели воздушный бой с условным противником - РИА Новости, 08.11.2022
Су-27 Балтийского флота провели воздушный бой с условным противником
Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели учебный воздушный бой с условным противником, отработав применение авиационных средств... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:26
2022-11-08T18:26
безопасность
балтийский флот вмф россии
су-27
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели учебный воздушный бой с условным противником, отработав применение авиационных средств поражения, сообщили во вторник в пресс-службе Балтфлота."По замыслу тренировки самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам. С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя уничтожили их", - заявили на флоте. В рамках учения экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, парные взлеты и условные пуски ракет по воздушным целям.В тренировке участвовало более 10 экипажей Су-27 авиаполка Балтфлота.
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безопасность, балтийский флот вмф россии, су-27
Безопасность, Балтийский флот ВМФ России, Су-27
18:26 08.11.2022
 
Су-27 Балтийского флота провели воздушный бой с условным противником

Су-27 морской авиации Балтфлота провели учебный воздушный бой с условным противником

© Фото : пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России
Истребители Су-27 ВКС России - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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Истребители Су-27 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели учебный воздушный бой с условным противником, отработав применение авиационных средств поражения, сообщили во вторник в пресс-службе Балтфлота.
"По замыслу тренировки самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам. С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя уничтожили их", - заявили на флоте. В рамках учения экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, парные взлеты и условные пуски ракет по воздушным целям.
В тренировке участвовало более 10 экипажей Су-27 авиаполка Балтфлота.
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