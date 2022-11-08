https://ria.ru/20221108/ucheniya-1830046960.html
Су-27 Балтийского флота провели воздушный бой с условным противником
Су-27 Балтийского флота провели воздушный бой с условным противником - РИА Новости, 08.11.2022
Су-27 Балтийского флота провели воздушный бой с условным противником
Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели учебный воздушный бой с условным противником, отработав применение авиационных средств... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:26
2022-11-08T18:26
2022-11-08T18:26
безопасность
балтийский флот вмф россии
су-27
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155817/65/1558176566_0:148:2845:1748_1920x0_80_0_0_94590ae46ea8b5984a08a3133250614c.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели учебный воздушный бой с условным противником, отработав применение авиационных средств поражения, сообщили во вторник в пресс-службе Балтфлота."По замыслу тренировки самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам. С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя уничтожили их", - заявили на флоте. В рамках учения экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, парные взлеты и условные пуски ракет по воздушным целям.В тренировке участвовало более 10 экипажей Су-27 авиаполка Балтфлота.
https://ria.ru/20220918/ucheniya-1817737112.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155817/65/1558176566_159:0:2684:1894_1920x0_80_0_0_1b5386be3bdb75372b8cd22b66a36e8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, балтийский флот вмф россии, су-27
Безопасность, Балтийский флот ВМФ России, Су-27
Су-27 Балтийского флота провели воздушный бой с условным противником
Су-27 морской авиации Балтфлота провели учебный воздушный бой с условным противником
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели учебный воздушный бой с условным противником, отработав применение авиационных средств поражения, сообщили во вторник в пресс-службе Балтфлота.
"По замыслу тренировки самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам. С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя уничтожили их", - заявили на флоте. В рамках учения экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, парные взлеты и условные пуски ракет по воздушным целям.
В тренировке участвовало более 10 экипажей Су-27 авиаполка Балтфлота.