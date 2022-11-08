https://ria.ru/20221108/ucheniya-1830046960.html

Су-27 Балтийского флота провели воздушный бой с условным противником

Су-27 Балтийского флота провели воздушный бой с условным противником - РИА Новости, 08.11.2022

Су-27 Балтийского флота провели воздушный бой с условным противником

Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели учебный воздушный бой с условным противником, отработав применение авиационных средств... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:26

2022-11-08T18:26

2022-11-08T18:26

безопасность

балтийский флот вмф россии

су-27

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота провели учебный воздушный бой с условным противником, отработав применение авиационных средств поражения, сообщили во вторник в пресс-службе Балтфлота."По замыслу тренировки самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам. С получением сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истребители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты условного противника, затем в ходе воздушного боя уничтожили их", - заявили на флоте. В рамках учения экипажи отработали ускоренную подготовку истребителей к вылету, парные взлеты и условные пуски ракет по воздушным целям.В тренировке участвовало более 10 экипажей Су-27 авиаполка Балтфлота.

https://ria.ru/20220918/ucheniya-1817737112.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, балтийский флот вмф россии, су-27