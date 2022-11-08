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МИД Турции призвал прекратить удары по мирному населению Сирии - РИА Новости, 08.11.2022
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МИД Турции призвал прекратить удары по мирному населению Сирии
МИД Турции призвал прекратить удары по мирному населению Сирии - РИА Новости, 08.11.2022
МИД Турции призвал прекратить удары по мирному населению Сирии
Турция на фоне обстрелов со стороны террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"* и сообщений о подготовке постановочных роликов организацией "Белые каски"... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:37
2022-11-08T09:37
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
войска воздушно-космической обороны
белые каски
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция на фоне обстрелов со стороны террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"* и сообщений о подготовке постановочных роликов организацией "Белые каски" призывает прекратить удары по мирному населению Сирии и придерживаться достигнутых договоренностей.Боевики из указанной группировки за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил накануне вечером замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Олег Егоров."Турция решительно осуждает удары по трем лагерям с вынужденными переселенцами в сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли не менее девяти мирных жителей, около 70 получили ранения", - говорится в заявлении турецкого МИД. - Подобные действия подрывают усилия по поддержанию мира и снижению напряженности в регионе, что ведет к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации".В сентябре российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии сообщали, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски" снимают в Идлибе постановочные видеоролики для дальнейшего обвинения ВКС России и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221011/vstrecha-1823251233.html
https://ria.ru/20221107/siriya-1829657025.html
сирия
идлиб (мухафаза)
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия, войска воздушно-космической обороны, белые каски
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Россия, Войска воздушно-космической обороны, Белые каски
09:37 08.11.2022
 
МИД Турции призвал прекратить удары по мирному населению Сирии

МИД Турции призвал прекратить удары по населению в Сирии и придерживаться договоренностей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости
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Российские и турецкие военные проводят патрулирование в Сирии. Архивное фото
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция на фоне обстрелов со стороны террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"* и сообщений о подготовке постановочных роликов организацией "Белые каски" призывает прекратить удары по мирному населению Сирии и придерживаться достигнутых договоренностей.
Боевики из указанной группировки за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил накануне вечером замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Олег Егоров.
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"Турция решительно осуждает удары по трем лагерям с вынужденными переселенцами в сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли не менее девяти мирных жителей, около 70 получили ранения", - говорится в заявлении турецкого МИД. - Подобные действия подрывают усилия по поддержанию мира и снижению напряженности в регионе, что ведет к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации".
В сентябре российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии сообщали, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски" снимают в Идлибе постановочные видеоролики для дальнейшего обвинения ВКС России и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреСирияИдлиб (мухафаза)РоссияВойска воздушно-космической обороныБелые каски
 
 
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