https://ria.ru/20221108/turtsiya-1829861254.html

МИД Турции призвал прекратить удары по мирному населению Сирии

МИД Турции призвал прекратить удары по мирному населению Сирии - РИА Новости, 08.11.2022

МИД Турции призвал прекратить удары по мирному населению Сирии

Турция на фоне обстрелов со стороны террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"* и сообщений о подготовке постановочных роликов организацией "Белые каски"... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T09:37

2022-11-08T09:37

2022-11-08T09:37

в мире

сирия

идлиб (мухафаза)

россия

войска воздушно-космической обороны

белые каски

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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция на фоне обстрелов со стороны террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"* и сообщений о подготовке постановочных роликов организацией "Белые каски" призывает прекратить удары по мирному населению Сирии и придерживаться достигнутых договоренностей.Боевики из указанной группировки за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил накануне вечером замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Олег Егоров."Турция решительно осуждает удары по трем лагерям с вынужденными переселенцами в сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли не менее девяти мирных жителей, около 70 получили ранения", - говорится в заявлении турецкого МИД. - Подобные действия подрывают усилия по поддержанию мира и снижению напряженности в регионе, что ведет к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации".В сентябре российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии сообщали, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски" снимают в Идлибе постановочные видеоролики для дальнейшего обвинения ВКС России и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221011/vstrecha-1823251233.html

https://ria.ru/20221107/siriya-1829657025.html

сирия

идлиб (мухафаза)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия, войска воздушно-космической обороны, белые каски