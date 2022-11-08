https://ria.ru/20221108/turtsiya-1829861254.html
МИД Турции призвал прекратить удары по мирному населению Сирии
МИД Турции призвал прекратить удары по мирному населению Сирии - РИА Новости, 08.11.2022
МИД Турции призвал прекратить удары по мирному населению Сирии
Турция на фоне обстрелов со стороны террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"* и сообщений о подготовке постановочных роликов организацией "Белые каски"... РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T09:37
2022-11-08T09:37
2022-11-08T09:37
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
россия
войска воздушно-космической обороны
белые каски
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АНКАРА, 8 ноя – РИА Новости. Турция на фоне обстрелов со стороны террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра"* и сообщений о подготовке постановочных роликов организацией "Белые каски" призывает прекратить удары по мирному населению Сирии и придерживаться достигнутых договоренностей.Боевики из указанной группировки за сутки совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил накануне вечером замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Олег Егоров."Турция решительно осуждает удары по трем лагерям с вынужденными переселенцами в сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли не менее девяти мирных жителей, около 70 получили ранения", - говорится в заявлении турецкого МИД. - Подобные действия подрывают усилия по поддержанию мира и снижению напряженности в регионе, что ведет к дальнейшему ухудшению гуманитарной ситуации".В сентябре российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии сообщали, что боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* совместно с представителями псевдогуманитарной организации "Белые каски" снимают в Идлибе постановочные видеоролики для дальнейшего обвинения ВКС России и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221011/vstrecha-1823251233.html
https://ria.ru/20221107/siriya-1829657025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, идлиб (мухафаза), россия, войска воздушно-космической обороны, белые каски
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза), Россия, Войска воздушно-космической обороны, Белые каски
МИД Турции призвал прекратить удары по мирному населению Сирии
МИД Турции призвал прекратить удары по населению в Сирии и придерживаться договоренностей