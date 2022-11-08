https://ria.ru/20221108/turisty-1829920815.html

Организованные иностранные туристы стали реже приезжать в Россию

Организованные иностранные туристы стали реже приезжать в Россию - РИА Новости, 08.11.2022

Организованные иностранные туристы стали реже приезжать в Россию

Организованные иностранные туристы практически не приезжали в Россию с начала года, сообщили в АТОР. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:01

2022-11-08T19:01

2022-11-08T19:22

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Организованные иностранные туристы практически не приезжали в Россию с начала года, сообщили в АТОР.По итогам первых трех кварталов с целью туризма в РФ въехало 147,4 тысячи иностранцев, следует из обновленной статистики погранслужбы ФСБ. "Это почти в два раза меньше, чем в самый жесткий "ковидный" период с июля по сентябрь 2021 года. И в 35 раз меньше, чем в третьем квартале 2019-го", — отметили в АТОР. В ассоциации добавили, что в основном туроператоры фиксировали единичные поездки в Россию по делам, организованных групп практически не было. Чаще всего приезжали гости с Филиппин, из Индии, Китая, Вьетнама, Катара, Германии, а также стран СНГ.Всего же, по данным ФСБ, число въехавших в третьем квартале иностранцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года немного выросло – с 3,8 до 4,3 миллиона."Общий прирост произошел за счет центральноазиатских стран постсоветского пространства, откуда въездной поток традиционно носит нетуристический характер. Граждане этих стран едут в Россию по работе, учебе, по личным, семейным делам и бизнесу. Доля путешественников среди них, как и вообще из стран бывшего СССР — на уровне "статпогрешности", — заключили в АТОР.

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/indoneziya-1827674911.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, индия, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), филиппины, снг, отдых в россии, туризм, туристы, китай, вьетнам, катар, германия