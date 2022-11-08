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Московских водителей призвали быть внимательнее из-за тумана - РИА Новости, 08.11.2022
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Московских водителей призвали быть внимательнее из-за тумана
Московских водителей призвали быть внимательнее из-за тумана - РИА Новости, 08.11.2022
Московских водителей призвали быть внимательнее из-за тумана
Туман ожидается в Москве в среду, ГИБДД в связи с этим рекомендует водителям снизить скорость и держать дистанцию, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:51
2022-11-08T19:51
общество
авто
москва
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Туман ожидается в Москве в среду, ГИБДД в связи с этим рекомендует водителям снизить скорость и держать дистанцию, сообщает ведомство в Telegram-канале.Как рассказали в полиции, был объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 5.00 до 23.00 среды."Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, а также: держите безопасную дистанцию; снижайте скорость; следите за боковым интервалом; не забудьте включить внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары", - говорится в сообщении.
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общество, авто, москва, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
19:51 08.11.2022
 
Московских водителей призвали быть внимательнее из-за тумана

Московская ГИБДД призвала водителей быть внимательнее из-за тумана в среду

© РИА Новости / Ольга Головко / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАД
Автомобильное движение на МКАД - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Ольга Головко
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Автомобильное движение на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Туман ожидается в Москве в среду, ГИБДД в связи с этим рекомендует водителям снизить скорость и держать дистанцию, сообщает ведомство в Telegram-канале.
Как рассказали в полиции, был объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 5.00 до 23.00 среды.
"Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, а также: держите безопасную дистанцию; снижайте скорость; следите за боковым интервалом; не забудьте включить внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары", - говорится в сообщении.
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
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Синоптик рассказал, сколько продержится туман в Москве
 
ОбществоАвтоМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
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