https://ria.ru/20221108/tuman-1830073411.html

Московских водителей призвали быть внимательнее из-за тумана

Московских водителей призвали быть внимательнее из-за тумана - РИА Новости, 08.11.2022

Московских водителей призвали быть внимательнее из-за тумана

Туман ожидается в Москве в среду, ГИБДД в связи с этим рекомендует водителям снизить скорость и держать дистанцию, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T19:51

2022-11-08T19:51

2022-11-08T19:51

общество

авто

москва

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Туман ожидается в Москве в среду, ГИБДД в связи с этим рекомендует водителям снизить скорость и держать дистанцию, сообщает ведомство в Telegram-канале.Как рассказали в полиции, был объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 5.00 до 23.00 среды."Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, а также: держите безопасную дистанцию; снижайте скорость; следите за боковым интервалом; не забудьте включить внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221107/tuman-1829714000.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, москва, гибдд мвд рф