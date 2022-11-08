https://ria.ru/20221108/tuman-1830073411.html
Московских водителей призвали быть внимательнее из-за тумана
Московских водителей призвали быть внимательнее из-за тумана - РИА Новости, 08.11.2022
Московских водителей призвали быть внимательнее из-за тумана
Туман ожидается в Москве в среду, ГИБДД в связи с этим рекомендует водителям снизить скорость и держать дистанцию, сообщает ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T19:51
2022-11-08T19:51
2022-11-08T19:51
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гибдд мвд рф
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Туман ожидается в Москве в среду, ГИБДД в связи с этим рекомендует водителям снизить скорость и держать дистанцию, сообщает ведомство в Telegram-канале.Как рассказали в полиции, был объявлен "желтый" уровень опасности из-за тумана. Предупреждение действует с 5.00 до 23.00 среды."Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, а также: держите безопасную дистанцию; снижайте скорость; следите за боковым интервалом; не забудьте включить внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221107/tuman-1829714000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, москва, гибдд мвд рф
Общество, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ
Московских водителей призвали быть внимательнее из-за тумана
Московская ГИБДД призвала водителей быть внимательнее из-за тумана в среду