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Глава Минтруда заявил об особом контроле ситуации на рынке труда - РИА Новости, 08.11.2022
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Глава Минтруда заявил об особом контроле ситуации на рынке труда
Глава Минтруда заявил об особом контроле ситуации на рынке труда - РИА Новости, 08.11.2022
Глава Минтруда заявил об особом контроле ситуации на рынке труда
Ситуация на рынке труда в условиях санкций находится на особом контроле, заявил глава Минтруда России Антон Котяков РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:44
2022-11-08T18:47
россия
экономика
антон котяков
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в условиях санкций находится на особом контроле, заявил глава Минтруда России Антон Котяков"В условиях возрастающего внешнего санкционного давления на особом контроле ситуация на рынке труда", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.Он добавил, что по данным Росстата уровень безработицы составил 3,9%.
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россия, экономика, антон котяков, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Россия, Экономика, Антон Котяков, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
18:44 08.11.2022 (обновлено: 18:47 08.11.2022)
 
Глава Минтруда заявил об особом контроле ситуации на рынке труда

Глава Минтруда Котяков: в условиях санкций ситуация на рынке труда контролируется особо

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в условиях санкций находится на особом контроле, заявил глава Минтруда России Антон Котяков
"В условиях возрастающего внешнего санкционного давления на особом контроле ситуация на рынке труда", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.
Он добавил, что по данным Росстата уровень безработицы составил 3,9%.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 18:45
МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции
 
РоссияЭкономикаАнтон КотяковВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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