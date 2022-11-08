https://ria.ru/20221108/trud-1830054954.html
Глава Минтруда заявил об особом контроле ситуации на рынке труда
Глава Минтруда заявил об особом контроле ситуации на рынке труда - РИА Новости, 08.11.2022
Глава Минтруда заявил об особом контроле ситуации на рынке труда
Ситуация на рынке труда в условиях санкций находится на особом контроле, заявил глава Минтруда России Антон Котяков РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:44
2022-11-08T18:44
2022-11-08T18:47
россия
экономика
антон котяков
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в условиях санкций находится на особом контроле, заявил глава Минтруда России Антон Котяков"В условиях возрастающего внешнего санкционного давления на особом контроле ситуация на рынке труда", - сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.Он добавил, что по данным Росстата уровень безработицы составил 3,9%.
https://ria.ru/20221108/mrot-1830055414.html
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россия, экономика, антон котяков, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Россия, Экономика, Антон Котяков, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
18:44 08.11.2022 (обновлено: 18:47 08.11.2022)
Глава Минтруда заявил об особом контроле ситуации на рынке труда
Глава Минтруда Котяков: в условиях санкций ситуация на рынке труда контролируется особо