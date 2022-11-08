https://ria.ru/20221108/trud-1830051998.html

Путин отметил стабильную ситуацию на рынке труда

Путин отметил стабильную ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 08.11.2022

Путин отметил стабильную ситуацию на рынке труда

Текущая ситуация на рынке труда РФ стабильная, безработица находится на минимальном уровне - 3,9%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:35

2022-11-08T18:35

2022-11-08T18:44

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Текущая ситуация на рынке труда РФ стабильная, безработица находится на минимальном уровне - 3,9%, сообщил президент РФ Владимир Путин."Текущая ситуация на рынке труда стабильная. Безработица находится на минимальном уровне - 3,9%", - сказал он на совещании по вопросам поддержки доходов семей с детьми.Говоря о зарплатах, Путин отметил, что в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%.

https://ria.ru/20221107/bezrabotitsa-1829140638.html

россия

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2022

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экономика, владимир путин, россия