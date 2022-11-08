https://ria.ru/20221108/trud-1830051998.html
Путин отметил стабильную ситуацию на рынке труда
Путин отметил стабильную ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 08.11.2022
Путин отметил стабильную ситуацию на рынке труда
Текущая ситуация на рынке труда РФ стабильная, безработица находится на минимальном уровне - 3,9%, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.11.2022
2022-11-08T18:35
2022-11-08T18:35
2022-11-08T18:44
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Текущая ситуация на рынке труда РФ стабильная, безработица находится на минимальном уровне - 3,9%, сообщил президент РФ Владимир Путин."Текущая ситуация на рынке труда стабильная. Безработица находится на минимальном уровне - 3,9%", - сказал он на совещании по вопросам поддержки доходов семей с детьми.Говоря о зарплатах, Путин отметил, что в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%.
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
18:35 08.11.2022 (обновлено: 18:44 08.11.2022)
Путин отметил стабильную ситуацию на рынке труда
Путин заявил, что безработица находится на минимальном уровне в 3,9 процента
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Текущая ситуация на рынке труда РФ стабильная, безработица находится на минимальном уровне - 3,9%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Текущая ситуация на рынке труда стабильная. Безработица находится на минимальном уровне - 3,9%", - сказал он на совещании по вопросам поддержки доходов семей с детьми.
Говоря о зарплатах, Путин отметил, что в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%.